Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
В "Открытии" Виталий Соломин столкнулся с настоящей ненавистью партнёрши
Почему во время беременности появляются растяжки?
Microsoft закроет цифровой магазин Xbox 360 в июле
Ошибки при выборе карниза для штор: что советует дизайнер
Кроссовер GAC снова загорелся на трассе под Краснодаром
Виктория Боня осудила поведение Дмитрия Тарасова после развода с Ольгой Бузовой
Глава ЛНР рассказал об инвестициях в металлургической отрасли региона
Названа польза винограда без косточек
Кабачки со сметаной и зеленью: запекаются в духовке, получаются очень нежными
Идеальные джинсы для вас: как подобрать модель, которая подчеркнёт ваши достоинства

Как выбрать джинсы для различных типов фигуры

0:56
Моя семья » Красота и стиль

Выбор джинсов, которые гармонично смотрятся на вашей фигуре, начинается с определения правильной посадки по линии талии. Для типов фигур "яблоко" и "груша" низкая талия категорически не подходит.

Как выбрать джинсы для различных типов фигуры
Фото: freepik.com is licensed under public domain

Лучше остановиться на средней посадке, которая универсально выглядит на всех типах фигур, особенно на "грушах" и "песочных часах". Женщинам с фигурами типа "яблоко", "треугольник" и "прямоугольник" рекомендуется высокая посадка.

Принцип выбора прост: если у вас объемные бедра или живот, избегайте объемных брюк в этой области, предпочитая облегающие или зауженные модели, такие как клеш от бедра или от колена.

Зауженные джинсы также хорошо смотрятся на фигурах типа "прямоугольник", "треугольник" и "песочные часы". Классические джинсы или джинсы-трубы можно носить с любым типом фигуры.

Автор Валентина Максимова
Валентина Максимова — внештатный корреспондент Правды.Ру
Обсудить
Популярное
Тушёные кабачки с болгарским перцем и помидорами: очень вкусно и в горячем, и в холодном виде

Тушёные кабачки с помидорами и перцем — это универсальное блюдо, которое можно подавать горячим или холодным.

Кабачки с помидорами и перцем: эта чудесная закуска просто тушится на сковороде
Топ пород собак, которые не любят людей
Совсем не друзья: породы собак, которые ненавидят людей
Лучшие подкормки для перца: вносите только под корень и в увлажнённый грунт
Помидоры краснеют за два дня: обычный йод ускоряет созревание томатов
География уничтожения пусковых установок РСЗО HIMARS Дмитрий Плотников Спикер Думы Володин сообщил о 25 законопроектах по ужесточению миграции Любовь Степушова История медицины: если ложь идёт на пользу больному, можно и соврать Сергей Лебедев
Как опытные дачники используют полынь и ромашку: вы будете удивлены
Огородники, внимание: эксперт раскрывает секрет спасения желтеющих огурцов
Зачем обрезать у огурцов усики: 3 вещи, о которых должны знать огородники
Зачем обрезать у огурцов усики: 3 вещи, о которых должны знать огородники
Последние материалы
Виктория Боня осудила поведение Дмитрия Тарасова после развода с Ольгой Бузовой
Названа польза винограда без косточек
Глава ЛНР рассказал об инвестициях в металлургической отрасли региона
Кабачки со сметаной и зеленью: запекаются в духовке, получаются очень нежными
Это дешёвый и эффективный способ защиты растений
Слишкович покинул "Спартак" из-за того, что тренеру не нужна была его помощь
Российский дрон "Иволга" с искусственным интеллектом успешно прошел испытания
Как детский крем может навредить взрослой коже
Как выбрать джинсы для различных типов фигуры
В Японии выяснили, что собаки похожи на хозяев не только внешне, но и поведением
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников