Выбор джинсов, которые гармонично смотрятся на вашей фигуре, начинается с определения правильной посадки по линии талии. Для типов фигур "яблоко" и "груша" низкая талия категорически не подходит.
Лучше остановиться на средней посадке, которая универсально выглядит на всех типах фигур, особенно на "грушах" и "песочных часах". Женщинам с фигурами типа "яблоко", "треугольник" и "прямоугольник" рекомендуется высокая посадка.
Принцип выбора прост: если у вас объемные бедра или живот, избегайте объемных брюк в этой области, предпочитая облегающие или зауженные модели, такие как клеш от бедра или от колена.
Зауженные джинсы также хорошо смотрятся на фигурах типа "прямоугольник", "треугольник" и "песочные часы". Классические джинсы или джинсы-трубы можно носить с любым типом фигуры.
Тушёные кабачки с помидорами и перцем — это универсальное блюдо, которое можно подавать горячим или холодным.