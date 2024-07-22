Идеальные джинсы для вас: как подобрать модель, которая подчеркнёт ваши достоинства

Как выбрать джинсы для различных типов фигуры

0:56 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Выбор джинсов, которые гармонично смотрятся на вашей фигуре, начинается с определения правильной посадки по линии талии. Для типов фигур "яблоко" и "груша" низкая талия категорически не подходит.

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Лучше остановиться на средней посадке, которая универсально выглядит на всех типах фигур, особенно на "грушах" и "песочных часах". Женщинам с фигурами типа "яблоко", "треугольник" и "прямоугольник" рекомендуется высокая посадка.

Принцип выбора прост: если у вас объемные бедра или живот, избегайте объемных брюк в этой области, предпочитая облегающие или зауженные модели, такие как клеш от бедра или от колена.

Зауженные джинсы также хорошо смотрятся на фигурах типа "прямоугольник", "треугольник" и "песочные часы". Классические джинсы или джинсы-трубы можно носить с любым типом фигуры.