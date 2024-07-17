Уход за зубами для сохранения молодости и красоты

Как сохранить молодость улыбки: советы стоматолога

1:40 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Красивая улыбка — один из элементов молодости и красоты, но в некоторых случаях зубы могут визуально прибавить несколько лет. С возрастом меняется форма и размер зубов: у молодых людей слой эмали достаточно большой, поэтому их зубы выглядят лучше и больше, чем у пожилых. Даже если зубы не подвержены стираемости, но от природы мелкие и узкие, это придает улыбке старообразность. Снижение высоты прикуса возникает из-за стираемости зубов, что также старит.

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Зубы являются опорным каркасом для мягких тканей лица, и когда их высота снижается, кожа, мышцы и подкожная жировая клетчатка теряют опору, что приводит к образованию морщин и складок, углублению носогубных складок и потере четкости овала лица. Ухудшение цвета зубов связано с истончением эмали, под которой находится дентин — мягкая ткань с пигментами, определяющими цвет зуба. Когда эмаль становится тоньше, пигментированная ткань проступает на свет, и цвет зубов может становиться желтым, темным, красноватым или коричневатым.

Чтобы зубы как можно дольше не выдавали возраст, рекомендуется профилактический осмотр раз в полгода и своевременное лечение кариеса и десен, профессиональная комплексная гигиена раз в полгода для удаления налета и возвращения зубам естественного блеска, установка керамических виниров и коронок при стираемости эмали, а также протезирование на имплантах при потере зубов.