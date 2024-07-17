Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Как не перепутать розу с шиповником
Врач Солнцева: добавление шести продуктов в рацион положительно влияет на сон
Стало известно, как кот влияет на эмоциональное состояние человека
Как правильно использовать маски для лица
Почему Сергей Бурунов больше не озвучивает Леонардо Ди Каприо?
Страны Балтии обвиняют Россию в незаконном промысле рыбы
Иностранный защитник сбежал из российского футбольного клуба "Сочи"
Гражданин РФ попался на нелегальной перевозке людей из Турции в Грецию
Чай с молоком: секрет идеального напитка, который вы не знали
Уход за зубами для сохранения молодости и красоты

Как сохранить молодость улыбки: советы стоматолога

1:40
Моя семья » Красота и стиль

Красивая улыбка — один из элементов молодости и красоты, но в некоторых случаях зубы могут визуально прибавить несколько лет. С возрастом меняется форма и размер зубов: у молодых людей слой эмали достаточно большой, поэтому их зубы выглядят лучше и больше, чем у пожилых. Даже если зубы не подвержены стираемости, но от природы мелкие и узкие, это придает улыбке старообразность. Снижение высоты прикуса возникает из-за стираемости зубов, что также старит.

Как сохранить молодость улыбки: советы стоматолога
Фото: unsplash.com by Лесли Б. Хуарес Джблсли, CC0

Зубы являются опорным каркасом для мягких тканей лица, и когда их высота снижается, кожа, мышцы и подкожная жировая клетчатка теряют опору, что приводит к образованию морщин и складок, углублению носогубных складок и потере четкости овала лица. Ухудшение цвета зубов связано с истончением эмали, под которой находится дентин — мягкая ткань с пигментами, определяющими цвет зуба. Когда эмаль становится тоньше, пигментированная ткань проступает на свет, и цвет зубов может становиться желтым, темным, красноватым или коричневатым.

Чтобы зубы как можно дольше не выдавали возраст, рекомендуется профилактический осмотр раз в полгода и своевременное лечение кариеса и десен, профессиональная комплексная гигиена раз в полгода для удаления налета и возвращения зубам естественного блеска, установка керамических виниров и коронок при стираемости эмали, а также протезирование на имплантах при потере зубов.

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
Обсудить
Популярное
Как обрезать и подкормить розы в июле, чтобы они порадовали пышным цветением

Июль — месяц, когда розы отдыхают от цветения и набираются сил для следующей волны. В этот период важно произвести обрезку кустов и правильно их подкормить, чтобы розы порадовали пышными и красивыми цветами.

Правила июльской обрезки и подкормки роз для обильного цветения
Секреты июльского посева укроп
Укроп в июле: как успешно посеять и вырастить ароматную зелень
Почему дизельные автомобили — это плохой выбор для России
Паутинный клещ уничтожает ваш урожай: как спасти свои растения прямо сейчас
Украинцы массово поджигают машины ТЦК и мечтают об ударах ВКС РФ по военкоматам Любовь Степушова Голодовка может спасти от смерти Сергей Лебедев Покушение на Трампа станет ещё одной загадкой истории Андрей Николаев
Растрогают вас до слёз: топ-3 самых милых пород кошек
Как правильно ухаживать за клубникой после сбора ягод: 5 незаменимых советов для активного роста и развития
Легко вступят в схватку с собакой: самые отважные кошки в мире
Легко вступят в схватку с собакой: самые отважные кошки в мире
Последние материалы
Юрий Лоза высказался о расстреле царской семьи
Три сестры Марины Влади связали жизнь с кинематографом
Рассказываем, как использовать измельчённые стебли лаванды в качестве мульчи
NUTRITION2024: DASH диета снижает риск болезней сердца при диабете
ЕНJ: избыточный вес в молодости приводит к болезням сердца в 60 лет
Сергей Лавров заявил, что между Россией и США ведутся переговоры на уровне экспертов
Как сохранить кожу увлажненной летом: советы косметолога
Россиянин во время полета открыл аварийный люк в самолете из-за жары
Гражданские беспилотные системы станут развиваться активнее
Сергей Лавров заверил, что переговоры об обмене Гершковича уже ведутся
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников