Летний уход за кожей: как избежать сухости и обезвоживания

Как сохранить кожу увлажненной летом: советы косметолога

1:54 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Лето — это солнечные ванны, пляжи и веселье, но жара и влажность могут испортить все удовольствие. Сухость кожи, вызванная обезвоживанием, приводит к шелушению, морщинам, зуду и кожным инфекциям, в то время как увлажнение сохраняет кожу мягкой и эластичной надолго, предотвращая фотоповреждения, появление темных пятен и других проблем. Вода необходима для нормального функционирования кожи, и ее недостаток приводит к появлению мелких морщин, заломов и складок, из-за чего кожа выглядит неровной и усталой.

Фото: unsplash.com by Александр Шамбон, PDM

Основные причины сухости летом включают экстремальные температуры, которые вызывают потоотделение и потерю влаги, воздействие вредных ультрафиолетовых лучей, снижающих способность кожи удерживать влагу, и загрязнение, нарушающее естественный барьер кожи и приводящее к потере влаги и пигментации. Симптомы обезвоженной кожи включают сухость, неровность, тонкие линии и морщины, ощущение стянутости и грубости, зуд, инфекцию, шелушение и трещинки.

Для увлажнения кожи летом важно использовать легкие увлажняющие кремы, мягкое отшелушивание, тонеры и солнцезащитные кремы с соответствующим уровнем SPF. Для сухой кожи следует избегать агрессивных химических веществ и использовать средства с увлажнителями, окклюзивами и эмолентами.

Для комбинированной кожи важно очищение, тонизирование, отшелушивание и увлажнение с использованием средств, содержащих гиалуроновую кислоту, молочную кислоту и алоэ вера. Чувствительная кожа требует щадящих средств с успокаивающими свойствами и избегания агрессивных химических веществ.