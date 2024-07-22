Правда о детском креме: что взрослые должны знать, чтобы не навредить коже

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Как детский крем может навредить взрослой коже

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Моя семья » Красота и стиль

Распространено мнение, что детские косметические средства безопасны для взрослых. Однако это не так: детский крем не решает взрослые проблемы кожи и может нанести вред.

Как детский крем может навредить взрослой коже
Фото: openverse.org by The Greenery Nursery, CC BY 2.0

В составе таких кремов часто присутствует вазелин, защищающий детскую кожу, но блокирующий выделение кожного жира у взрослых, что приводит к забитым порам, шелушению и появлению прыщей и угрей.

Также детский крем снижает кислотно-щелочной баланс, что вредно для взрослой кожи. В кремах для детей отсутствуют антиоксиданты, важные для замедления старения кожи у взрослых.

Автор Валентина Максимова
Валентина Максимова — внештатный корреспондент Правды.Ру
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