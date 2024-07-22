Правда о детском креме: что взрослые должны знать, чтобы не навредить коже

Распространено мнение, что детские косметические средства безопасны для взрослых. Однако это не так: детский крем не решает взрослые проблемы кожи и может нанести вред.
В составе таких кремов часто присутствует вазелин, защищающий детскую кожу, но блокирующий выделение кожного жира у взрослых, что приводит к забитым порам, шелушению и появлению прыщей и угрей.
Также детский крем снижает кислотно-щелочной баланс, что вредно для взрослой кожи. В кремах для детей отсутствуют антиоксиданты, важные для замедления старения кожи у взрослых.
Тушёные кабачки с помидорами и перцем — это универсальное блюдо, которое можно подавать горячим или холодным.