Как простая кофейная гуща спасет вас от целлюлита

Эффективный скраб из кофейной гущи для борьбы с целлюлитом и растяжками

0:48 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Скраб на основе кофейной гущи — универсальное средство для ухода за телом, лицом и руками. Это эффективное средство помогает бороться с целлюлитом и растяжками.

Фото: unsplash.com by Mark Daynes, PDM

Для приготовления скраба нужно смешать 100 г глины (черной, розовой или голубой) с 10-20 мл воды и добавить 50 г кофейной гущи. Скраб можно использовать двумя способами: для скрабирования проблемных участков или для антицеллюлитных обертываний.

При обертывании после самомассажа проблемные зоны оборачиваются пленкой на 30-40 минут, а затем смываются прохладной водой с массирующими движениями. Этот метод улучшает состояние кожи и помогает избавиться от несовершенств.