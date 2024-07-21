Как простая кофейная гуща спасет вас от целлюлита

Скраб на основе кофейной гущи — универсальное средство для ухода за телом, лицом и руками. Это эффективное средство помогает бороться с целлюлитом и растяжками.
Для приготовления скраба нужно смешать 100 г глины (черной, розовой или голубой) с 10-20 мл воды и добавить 50 г кофейной гущи. Скраб можно использовать двумя способами: для скрабирования проблемных участков или для антицеллюлитных обертываний.
При обертывании после самомассажа проблемные зоны оборачиваются пленкой на 30-40 минут, а затем смываются прохладной водой с массирующими движениями. Этот метод улучшает состояние кожи и помогает избавиться от несовершенств.
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