Быстрое увеличение губ: не верьте мифам об инъекциях

Безопасные способы сделать губы пухлыми и выразительными

0:43 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Чтобы добиться эффекта пухлых и выразительных губ, не обязательно использовать инъекции. Вместо этого можно воспользоваться специальной косметикой, которая мгновенно и безопасно увеличивает губы за счет местных раздражающих компонентов, таких как ментол, острый перец или мята.

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Эти вещества стимулируют приток крови, что приводит к увеличению губ. Также эффективны средства с гиалуроновой кислотой, коллагеном и натуральными протеинами, которые увлажняют и разглаживают кожу.

Светоотражающие пигменты и силикон помогают создать глянцевый эффект и заполняют морщинки, делая губы более гладкими и объемными.