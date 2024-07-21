Преобразите свой стиль: идеальные юбки для кроссовок

Как сочетать кроссовки с юбками и выглядеть стильно

0:56 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Если вы предпочитаете удобные кроссовки вместо туфель на шпильках, это не значит, что юбки в вашем гардеробе становятся неуместными. Короткие юбки-солнце отлично сочетаются с простыми тканевыми кроссовками или массивной белой обувью.

Фото: unsplash.com by Nastya Polyakova nasplkva, PDM

Не бойтесь экспериментировать с цветовыми сочетаниями, включая контрастные или черно-белые кеды, наподобие тех, что носили приверженцы эмо-культуры.

Юбка-макси с боковыми разрезами лучше всего сочетается с небольшими кроссовками в тон ткани, возможно, с узорами или принтами, схожими с юбкой.

Плиссированные миди-юбки стильно смотрятся с легкими тканевыми кедами или слипонами, а кожаные юбки идеально дополняются сникерсами со вставками из металла или белыми конверсами. Спортивная обувь прекрасно подходит к асимметричным юбкам с цветастыми узорами.