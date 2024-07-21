Устали от дорогой косметики: попробуйте кефир для вашей кожи

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Как кефир помогает улучшить состояние кожи: простые рецепты

1:24
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Кефир, популярный продукт среди приверженцев здорового образа жизни, эффективно нормализует работу ЖКТ и восстанавливает баланс микрофлоры. Однако не все знают, что кефир также обладает удивительными косметическими свойствами.

Как кефир помогает улучшить состояние кожи: простые рецепты
Фото: Собственная работа by https://commons.wikimedia.org/w/index.php?title=User:Shivani_shrivastav&action=edit&redlink=1 is licensed under https://en.wikipedia.org/wiki/en:Creative_Commons

Регулярное употребление кефира способствует улучшению состояния кожи благодаря его богатому и сбалансированному составу, оказывающему влияние изнутри.

Кефир выполняет несколько косметических функций: питает, очищает, увлажняет и омолаживает кожу. Для этого можно использовать разнообразные маски. Для общего улучшения состояния кожи смешивают три части овсяной муки с одной частью кефира и наносят на кожу на 20 минут.

Для глубокого увлажнения добавляют миндальное масло, а для борьбы с жирным блеском — кефир и белок куриного яйца. Маска против старения, рекомендованная после 30 лет, включает кефир, молоко, мед и творог, наносится на лицо на 15 минут.

Для повышения тонуса уставшей и тусклой кожи, ягоды, превращенные в пюре, смешиваются с кефиром и наносятся на кожу на 20 минут. Эти простые рецепты помогают поддерживать красоту и молодость кожи без использования дорогих косметических средств.

Автор Валентина Максимова
Валентина Максимова — внештатный корреспондент Правды.Ру
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