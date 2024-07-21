Устали от дорогой косметики: попробуйте кефир для вашей кожи

Кефир, популярный продукт среди приверженцев здорового образа жизни, эффективно нормализует работу ЖКТ и восстанавливает баланс микрофлоры. Однако не все знают, что кефир также обладает удивительными косметическими свойствами.
Регулярное употребление кефира способствует улучшению состояния кожи благодаря его богатому и сбалансированному составу, оказывающему влияние изнутри.
Кефир выполняет несколько косметических функций: питает, очищает, увлажняет и омолаживает кожу. Для этого можно использовать разнообразные маски. Для общего улучшения состояния кожи смешивают три части овсяной муки с одной частью кефира и наносят на кожу на 20 минут.
Для глубокого увлажнения добавляют миндальное масло, а для борьбы с жирным блеском — кефир и белок куриного яйца. Маска против старения, рекомендованная после 30 лет, включает кефир, молоко, мед и творог, наносится на лицо на 15 минут.
Для повышения тонуса уставшей и тусклой кожи, ягоды, превращенные в пюре, смешиваются с кефиром и наносятся на кожу на 20 минут. Эти простые рецепты помогают поддерживать красоту и молодость кожи без использования дорогих косметических средств.
Отжимания — это одно из самых простых и эффективных упражнений для укрепления верхней части тела.