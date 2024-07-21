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Неожиданный вред домашних масок для волос

Врач Чистякова: почему ваши волосы не становятся лучше от домашних масок

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Моя семья » Красота и стиль

Многие люди используют домашние маски для волос, надеясь улучшить их состояние и придать им шелковистость и блеск. Однако, по словам врача Александры Чистяковой, такие средства часто оказываются неэффективными.

Врач Чистякова: почему ваши волосы не становятся лучше от домашних масок
Фото: instagram.com by личный аккаунт Светланы Сильваши в Инстаграм, PDM

Солнце и агрессивные факторы, такие как фен, быстро изменяют структуру волос, а неправильно подобранный уход может нанести вред. Домашние маски не содержат достаточного количества активных веществ, чтобы восстановить волосы, поэтому для достижения желаемого эффекта лучше обратиться к профессионалам.

Чистякова также советует использовать увлажняющие маски с растительными компонентами и жирными маслами, но избегать нанесения на корни.

Автор Валентина Максимова
Валентина Максимова — внештатный корреспондент Правды.Ру
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