Неожиданный вред домашних масок для волос

Врач Чистякова: почему ваши волосы не становятся лучше от домашних масок

0:46 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Многие люди используют домашние маски для волос, надеясь улучшить их состояние и придать им шелковистость и блеск. Однако, по словам врача Александры Чистяковой, такие средства часто оказываются неэффективными.

Фото: instagram.com by личный аккаунт Светланы Сильваши в Инстаграм, PDM

Солнце и агрессивные факторы, такие как фен, быстро изменяют структуру волос, а неправильно подобранный уход может нанести вред. Домашние маски не содержат достаточного количества активных веществ, чтобы восстановить волосы, поэтому для достижения желаемого эффекта лучше обратиться к профессионалам.

Чистякова также советует использовать увлажняющие маски с растительными компонентами и жирными маслами, но избегать нанесения на корни.