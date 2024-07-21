Неожиданный вред домашних масок для волос

Многие люди используют домашние маски для волос, надеясь улучшить их состояние и придать им шелковистость и блеск. Однако, по словам врача Александры Чистяковой, такие средства часто оказываются неэффективными.
Солнце и агрессивные факторы, такие как фен, быстро изменяют структуру волос, а неправильно подобранный уход может нанести вред. Домашние маски не содержат достаточного количества активных веществ, чтобы восстановить волосы, поэтому для достижения желаемого эффекта лучше обратиться к профессионалам.
Чистякова также советует использовать увлажняющие маски с растительными компонентами и жирными маслами, но избегать нанесения на корни.
Отжимания — это одно из самых простых и эффективных упражнений для укрепления верхней части тела.