Блеск на лице: простые решения для сияющей кожи

Жирный блеск на лице: как справиться с проблемой

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Все люди имеют разный тип кожи, и для обладателей жирной или комбинированной кожи блеск на лице является обычным явлением. Эту проблему невозможно полностью устранить, но можно управлять ей с помощью правильного домашнего ухода и косметологических процедур.

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Если же жирный блеск стал проблемой для человека с нормальной или сухой кожей, а также появились высыпания, это повод обратиться к врачу и серьезнее отнестись к своему здоровью.

Причиной могут быть:

нарушения питания,

проблемы с ЖКТ,

стресс,

переутомление,

интенсивные занятия спортом.

Для решения проблемы необходимо исключить вышеупомянутые факторы, следить за изменениями и обратиться к специалисту. Необходимо использовать матирующие салфетки и регулярно проводить гигиенические процедуры, чтобы избавиться от блеска.