Как продлить загар без солярия: вы будете удивлены

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Как правильно загорать и ухаживать за кожей, чтобы загар держался дольше

1:24
Моя семья » Красота и стиль

Летом многие стремятся приобрести красивый загар, придающий внешнюю привлекательность. Однако его сохранение зависит от множества факторов. Чтобы продлить загар естественным образом, без солярия, важно придерживаться определённых правил.

Как правильно загорать и ухаживать за кожей, чтобы загар держался дольше
Фото: flickr.com by Алекс Проймос, CC BY 2.0

Во-первых, загар должен быть постепенным. Начинайте с коротких сеансов под солнцем, постепенно увеличивая время пребывания на пляже. Также важно выбирать правильное время для солнечных ванн — либо утром, либо после 16:00, чтобы уменьшить риск развития рака кожи.

Подготовка кожи играет важную роль. Регулярное очищение с помощью скраба дважды в неделю поможет загару лечь ровнее и держаться дольше. Можно использовать домашние скрабы на основе кофе, сахара или соли с добавлением растительных и эфирных масел.

Не забывайте о солнцезащитных кремах, которые защищают кожу и способствуют сохранению загара. После пляжа обязательно принимайте душ и увлажняйте кожу качественными средствами с натуральными компонентами.

Питание также влияет на загар. Избегайте алкоголя и курения, добавьте в рацион ягоды, морковь, шпинат, орехи и цитрусовые. Следуя этим рекомендациям, вы сможете наслаждаться красивым загаром гораздо дольше.

Автор Валентина Максимова
Валентина Максимова — внештатный корреспондент Правды.Ру
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