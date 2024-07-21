Как продлить загар без солярия: вы будете удивлены

Как правильно загорать и ухаживать за кожей, чтобы загар держался дольше

1:24 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Летом многие стремятся приобрести красивый загар, придающий внешнюю привлекательность. Однако его сохранение зависит от множества факторов. Чтобы продлить загар естественным образом, без солярия, важно придерживаться определённых правил.

Фото: flickr.com by Алекс Проймос, CC BY 2.0

Во-первых, загар должен быть постепенным. Начинайте с коротких сеансов под солнцем, постепенно увеличивая время пребывания на пляже. Также важно выбирать правильное время для солнечных ванн — либо утром, либо после 16:00, чтобы уменьшить риск развития рака кожи.

Подготовка кожи играет важную роль. Регулярное очищение с помощью скраба дважды в неделю поможет загару лечь ровнее и держаться дольше. Можно использовать домашние скрабы на основе кофе, сахара или соли с добавлением растительных и эфирных масел.

Не забывайте о солнцезащитных кремах, которые защищают кожу и способствуют сохранению загара. После пляжа обязательно принимайте душ и увлажняйте кожу качественными средствами с натуральными компонентами.

Питание также влияет на загар. Избегайте алкоголя и курения, добавьте в рацион ягоды, морковь, шпинат, орехи и цитрусовые. Следуя этим рекомендациям, вы сможете наслаждаться красивым загаром гораздо дольше.