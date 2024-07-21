Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Новый роман Алексея Столярова: трогательные фото с Верой Бондаревой
Без духовки: как приготовить фаршированные огурцы
Госдума рассматривает запрет на продажу алкоголя вблизи пляжей
Какие двери лучше не устанавливать в интерьере: советы эксперта
Главный нарколог Подмосковья предупредил о слабоумии из-за алкоголя и курения
Почему производство поддельной икры резко сократилось?
Как вместить в багажник нужные вещи?
Актёр Карл Урбан: пятый сезон "Пацанов" выйдет в 2026 году
Зеленский: "горячая стадия" конфликта может кончиться к концу года
Простой способ улучшить шампунь до уровня салонного ухода

Как улучшить свой шампунь: три простых добавки для идеальных волос

0:52
Моя семья » Красота и стиль

Не у всех есть возможность приобрести профессиональный шампунь для идеального ухода за волосами, однако можно самостоятельно улучшить его состав. Одним из самых эффективных дополнений является касторовое масло, которое придает волосам гладкость и ухоженный вид.

Как улучшить свой шампунь: три простых добавки для идеальных волос
Фото: freepik.com by diana.grytsku, PDM

Важно не переборщить с его количеством и обязательно использовать после процедуры кондиционер и маску. Также отличным вариантом является эфирное масло ромашки, несколько капель которого сделают волосы здоровыми и блестящими при регулярном использовании.

Наконец, для качественного очищения кожи головы рекомендуется использовать кофе, который справляется с задачей лучше любого шампуня. Добавляя эти ингредиенты в свой шампунь, можно значительно улучшить его качество и добиться великолепного результата.

Автор Валентина Максимова
Валентина Максимова — внештатный корреспондент Правды.Ру
Обсудить
Популярное
Чем полезны отжимания: никто и не подумал бы

Отжимания — это одно из самых простых и эффективных упражнений для укрепления верхней части тела.

Опытный тренер рассказал, чем полезны отжимания
Назван сорняк, от которого нельзя избавляться на даче
От какого сорняка не стоит избавляться на даче: ни в коем случае его не трогайте
Эта порода считается королевой среди мурлык: самая красивая порода кошек в мире
Что делать, если томаты цветут, а завязей нет? Решаем проблему быстро и легко
География уничтожения пусковых установок РСЗО HIMARS Дмитрий Плотников Спикер Думы Володин сообщил о 25 законопроектах по ужесточению миграции Любовь Степушова История медицины: если ложь идёт на пользу больному, можно и соврать Сергей Лебедев
Рецепт для крупных и сладких корнеплодов: лучшая подкормка для моркови в июле
Как омолодить кожу за неделю: советы эксперта
Как получить урожай огурцов, если растение сбрасывает завязи
Как получить урожай огурцов, если растение сбрасывает завязи
Последние материалы
Лучшие шторы для маленькой кухни: римские, маркизы и рольшторы
Как черный цвет преобразует интерьер: советы от эксперта по дизайну
Страховой дом ВСК составил аналитику аварийности на дорогах России
Как сэкономить на покупке кровати: советы дизайнера Юлии Тычино
Иконы в интерьере: где и как разместить
Почему валерьянка опасна для кошек: объясняют ветеринары
Новые тренды в дизайне кухонных фартуков: что актуально в 2024 году
Эксперт рассказал, как сделать гостиную более просторной
Простые способы преобразить съемное жилье: 5 идей от эксперта
Какие шторы не стоит выбирать для вашего интерьера
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников