Ошибки при замене лезвий: как часто нужно менять бритвенное лезвие

Частое использование бритвы приводит к быстрому затуплению лезвия. Эксперты рекомендуют менять лезвие в зависимости от частоты бритья для поддержания его остроты и эффективности.
Для тех, кто бреется ежедневно, оптимальный интервал замены составляет раз в неделю. Если бриться через день, то лезвие следует менять каждые две-три недели.
Для тех, кто использует бритву дважды в неделю, новое лезвие нужно приобретать раз в месяц-полтора. Также важно правильно хранить бритву: держать её в подставке лезвием вверх, чтобы избежать ржавчины и продлить срок службы лезвия.
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