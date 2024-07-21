Ошибки при замене лезвий: как часто нужно менять бритвенное лезвие

Советы по уходу за бритвой: как часто менять лезвие

0:39 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Частое использование бритвы приводит к быстрому затуплению лезвия. Эксперты рекомендуют менять лезвие в зависимости от частоты бритья для поддержания его остроты и эффективности.

Фото: commons.wikimedia.org by Mlepicki, CC BY-SA 3.0

Для тех, кто бреется ежедневно, оптимальный интервал замены составляет раз в неделю. Если бриться через день, то лезвие следует менять каждые две-три недели.

Для тех, кто использует бритву дважды в неделю, новое лезвие нужно приобретать раз в месяц-полтора. Также важно правильно хранить бритву: держать её в подставке лезвием вверх, чтобы избежать ржавчины и продлить срок службы лезвия.