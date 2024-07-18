Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Опытные повара рассказали, как сделать плов рассыпчатым
Отмена The Sims 5: что происходит с будущим популярной игры?
Напоминания на смартфоне могут негативно влиять на время обучения
Что стоит за умением кошек всегда приземляться на четыре лапы?
Советы, как сделать макароны низкокалорийными
Любовь Успенскую обвиняют в незаконном исполнении песни на "Славянском базаре"
Особняк рэпера Дрейка в Торонто затопило
Список игр с самыми необычными и неожиданными концовками
Количество страховых случаев с электросамокатами снизилось
Правда об онихолизисе: почему ногти внезапно отслоились и как это исправить?

Онихолизис: причины, симптомы и методы лечения для здоровых ногтей

Моя семья » Красота и стиль

Онихолизис – это состояние, при котором ноготь отделяется от ногтевого ложа. Это может происходить как на руках, так и на ногах, вызывая не только эстетические неудобства, но и дискомфорт или боль. Давайте разберемся, почему возникает это явление и как с ним бороться.

Онихолизис: причины, симптомы и методы лечения для здоровых ногтей
Фото: commons.wikimedia.org by Эван-Эймос, CC BY-SA 3.0

Причины онихолизиса

Существует множество причин, которые могут привести к онихолизису. Среди них можно выделить травмы ногтей, химические воздействия, инфекции и аллергические реакции. Травмы могут возникать из-за неправильного маникюра, ношения тесной обуви или механических повреждений. Химические вещества, содержащиеся в некоторых моющих средствах или косметических продуктах, также могут вызывать это состояние.

Симптомы и признаки

Основной симптом онихолизиса — это отделение ногтя от ногтевого ложа. Вначале это может проявляться в виде небольшого пространства под ногтем, которое со временем может увеличиваться. Цвет ногтей может измениться на белый, желтый или зеленоватый, в зависимости от причины и степени поражения. В некоторых случаях возможно возникновение боли и дискомфорта.

Диагностика

Диагностика онихолизиса обычно проводится дерматологом или врачом-специалистом по заболеваниям ногтей. Для установления точной причины могут потребоваться дополнительные исследования, такие как анализы на грибковые инфекции или аллергические реакции. В некоторых случаях может потребоваться биопсия ногтя.

Лечение онихолизиса

В случае травмы или химического повреждения рекомендуется избегать повторного воздействия и использовать защитные средства. Если причиной является инфекция, врач может назначить противогрибковые или антибактериальные препараты. Важно также поддерживать гигиену ногтей, избегать чрезмерного воздействия влаги и использовать качественные увлажняющие средства.

Профилактика

Профилактика онихолизиса включает в себя правильный уход за ногтями, использование защитных перчаток при работе с химическими веществами и ношение удобной обуви. Также рекомендуется регулярное посещение специалиста для своевременного выявления и лечения любых проблем с ногтями.

Понимание причин, симптомов и методов лечения помогает эффективно бороться с онихолизисом и предотвращать его развитие.

Автор Ульяна Власова
Ульяна Власова — внештатный корреспондент Pravda.Ru
Обсудить
Популярное
Время начала тектонических процессов на Земле удивило ученых

Ученые из Института геологии и геофизики Китайской академии наук уточнили время начала тектонических движений литосферных плит Земли.

PNAS: тектоника Земли запустилась более 4 млрд лет назад
В Европе начали отказываться от строительства СПГ-терминалов из-за российского газа
Berliner Zeitung: в Европе отказывают от СПГ-терминалов из-за российского газа
Как приготовить "Оливье" во сто крат вкуснее: один ингредиент освежит вкус салата
Сводка с фронта: в Волчанске начали сдаваться боевики ВСУ, призванные из тюрем, наступление на Торецк
Украинцы массово поджигают машины ТЦК и мечтают об ударах ВКС РФ по военкоматам Любовь Степушова Голодовка может спасти от смерти Сергей Лебедев Покушение на Трампа станет ещё одной загадкой истории Андрей Николаев
Необычная и питательная: вкусная окрошка на квасе с двумя нестандартными ингредиентами
Как поливать помидоры в жару и не загубить урожай: очень осторожно
Владелец АЗС раскрывает секрет: как залить полный бак топлива без остановок
Владелец АЗС раскрывает секрет: как залить полный бак топлива без остановок
Последние материалы
Количество страховых случаев с электросамокатами снизилось
Названы растения, не требующие обрезки летом
Гиалуроновая кислота: польза, мифы и реальность
Молочный квас: мягкий и нежный на вкус
Рой Джонс назвал лучшего современного боксёра
Дыхательная техника, которая помогает водителям справляться со стрессом
Россия существенно уменьшила закупки вина из стран ЕС
Warhorse подарит Kingdom Come: Deliverance 2 сторонникам Kickstarter
Эксперты рассказали, как правильно оформить долговечный и универсальный интерьер
В США выяснили, что ультразвуковая стимуляция мозга усилила чувство осознанности
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников