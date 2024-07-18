Правда об онихолизисе: почему ногти внезапно отслоились и как это исправить?

Онихолизис: причины, симптомы и методы лечения для здоровых ногтей

Онихолизис – это состояние, при котором ноготь отделяется от ногтевого ложа. Это может происходить как на руках, так и на ногах, вызывая не только эстетические неудобства, но и дискомфорт или боль. Давайте разберемся, почему возникает это явление и как с ним бороться.

Фото: commons.wikimedia.org by Эван-Эймос, CC BY-SA 3.0

Причины онихолизиса

Существует множество причин, которые могут привести к онихолизису. Среди них можно выделить травмы ногтей, химические воздействия, инфекции и аллергические реакции. Травмы могут возникать из-за неправильного маникюра, ношения тесной обуви или механических повреждений. Химические вещества, содержащиеся в некоторых моющих средствах или косметических продуктах, также могут вызывать это состояние.

Симптомы и признаки

Основной симптом онихолизиса — это отделение ногтя от ногтевого ложа. Вначале это может проявляться в виде небольшого пространства под ногтем, которое со временем может увеличиваться. Цвет ногтей может измениться на белый, желтый или зеленоватый, в зависимости от причины и степени поражения. В некоторых случаях возможно возникновение боли и дискомфорта.

Диагностика

Диагностика онихолизиса обычно проводится дерматологом или врачом-специалистом по заболеваниям ногтей. Для установления точной причины могут потребоваться дополнительные исследования, такие как анализы на грибковые инфекции или аллергические реакции. В некоторых случаях может потребоваться биопсия ногтя.

Лечение онихолизиса

В случае травмы или химического повреждения рекомендуется избегать повторного воздействия и использовать защитные средства. Если причиной является инфекция, врач может назначить противогрибковые или антибактериальные препараты. Важно также поддерживать гигиену ногтей, избегать чрезмерного воздействия влаги и использовать качественные увлажняющие средства.

Профилактика

Профилактика онихолизиса включает в себя правильный уход за ногтями, использование защитных перчаток при работе с химическими веществами и ношение удобной обуви. Также рекомендуется регулярное посещение специалиста для своевременного выявления и лечения любых проблем с ногтями.

Понимание причин, симптомов и методов лечения помогает эффективно бороться с онихолизисом и предотвращать его развитие.