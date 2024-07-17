Расширенные поры: причины и методы борьбы

Как справиться с расширенными порами: советы дерматолога

1:17 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Широкие поры на лице — одна из самых популярных косметологических проблем, и важную роль в этом вопросе имеет тип кожи. Врач-дерматовенеролог и косметолог Оксана Павленко объясняет, что поры никогда не бывают абсолютно гладкими, так как они выполняют важные задачи, такие как дыхание кожи и выделение пота и себума. У одних людей поры узкие и практически незаметны, у других — широкие и становятся эстетической проблемой.

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Причины расширения пор включают тип кожи, гормональный дисбаланс, возрастные изменения и наследственность. Жирная и комбинированная кожа склонна к расширению пор из-за избытка себума, который смешивается с загрязнениями и растягивает поры. Для предотвращения расширения пор важен грамотный домашний уход, включающий очищение кожи, использование специальных косметических средств и регулярное отшелушивание.

Также рекомендуется избегать самостоятельной чистки лица и выдавливания комедонов. Для возрастного расширения пор полезны косметологические процедуры, такие как фототерапия, лазерная шлифовка и микроигольчатый RF-лифтинг.