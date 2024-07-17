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Как создать идеальный образ: кремовые румяна, каял и гель для бровей

Незаменимые средства для макияжа: советы от визажиста Пилипенко

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Кремовые румяна, каял и гель для укладки бровей обязательно должны быть в косметичке каждой женщины, рассказала визажист Мария Пилипенко. По ее словам, кремовые румяна способны заменить сразу несколько средств и помочь быстро привести себя в порядок. Достаточно нанести их на яблочки щек, губы и совсем немного на неподвижное веко, чтобы лицо выглядело свежим и отдохнувшим.

Незаменимые средства для макияжа: советы от визажиста Пилипенко
Фото: pexels.com is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Также их можно наносить пальцем, если под рукой нет кисточки, что делает макияж глаз проще и быстрее, чем сухими тенями. С помощью коричневого каяла легко добиться эффекта густых ресниц, прорисовав пространство между ними.

Специальный гель для укладки придаст форму бровям и зафиксирует ее. Для начала нужно пройтись щеточкой со средством в обратном направлении роста волос и подождать минуту, чтобы средство застыло, а затем уложить брови в нужную форму.

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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