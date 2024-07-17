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Техника нанесения парфюма: искусство создания объемного шлейфа и точечного эффекта

Секреты правильного нанесения парфюма

1:49
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Парфюмерия — это искусство, и техника нанесения аромата напрямую влияет на восприятие окружающими. Химик и парфюмер Валерия Нестерова поделилась рекомендациями о том, как правильно наносить парфюм в зависимости от желаемого эффекта.

Секреты правильного нанесения парфюма
Фото: PxHere by Mareefe, PDM

Объемный шлейф: если цель — привлечь внимание и создать яркий образ, следует использовать технику "объемного шлейфа". Это подразумевает нанесение аромата на заднюю часть шеи по линии роста волос, яремную впадинку и распыление духов над головой с двух сторон. Такой подход создаст объемный ароматный кокон вокруг вас, привлекая внимание окружающих.

Нанесение на одну точку: для более сдержанного звучания аромата достаточно нанести его только на одну точку. Наиболее подходящими местами являются яремная впадинка и линия роста волос на задней части шеи. Этот способ особенно подходит для длительного пребывания в закрытых и плохо кондиционируемых помещениях, таких как офис, метро, автомобиль, самолет или театр. Слишком интенсивный запах в таких условиях может раздражать окружающих, вызывать у них головную боль и агрессию.

Нанесение на запястье: популярная практика нанесения парфюма на запястья на самом деле не рекомендуется по двум причинам: частое мытье рук смывает парфюм, трение об предметы, такие как браслеты, часы и рукава одежды, снижает объемность раскрытия аромата и меняет его звучание. Запястья хорошо подходят для тестирования ароматов, так как на этой области они быстро раскрываются, но для повседневного использования это не лучший вариант.

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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