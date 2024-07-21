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Эти популярные продукты вызывают целлюлит

Тренер Осипенко: продукты, которых стоит избегать для борьбы с целлюлитом

1:12
Моя семья » Красота и стиль

Женщины всегда стремятся выглядеть великолепно, зачастую вкладывая в это значительные средства и время. Одной из распространённых проблем является целлюлит, который, несмотря на свою нормальность, может доставлять дискомфорт.

Тренер Осипенко: продукты, которых стоит избегать для борьбы с целлюлитом
Фото: freepik.com is licensed under public domain

Для минимизации его проявлений важно следить за рационом питания. Тренер Мария Осипенко рассказала о продуктах, которых стоит избегать для улучшения состояния кожи.

Во-первых, переизбыток кофе нарушает кровообращение, поэтому его лучше заменить на травяные чаи или воду. Соусы и роллы также могут быть вредными.

Соусы часто содержат много скрытых жиров и сахара, а роллы, особенно употребляемые в большом количестве или на ужин, могут привести к нежелательным последствиям.

Фитнес-батончики, хотя и рекламируются как полезные, часто содержат много жиров и углеводов, что способствует появлению целлюлита. Йогурты, несмотря на их популярность в диетах, могут вызвать высыпания и отёки.

Следуя этим рекомендациям, можно не только улучшить внешний вид кожи, но и общее состояние здоровья.

Автор Валентина Максимова
Валентина Максимова — внештатный корреспондент Правды.Ру
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