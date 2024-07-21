Зуд и белые чешуйки: неочевидные причины перхоти от эксперта

Появление перхоти — неприятное явление, которое может портить внешний вид из-за зудящих покраснений и белых чешуек, осыпающихся на плечи. Перхоть не является заболеванием, её не стоит стесняться, так как она периодически возникает у каждого второго человека, чаще у подростков и мужчин.
По словам трихолога Анастасии Курской, перхоть не заразна и не влияет на здоровье, но может быть результатом некоторых нарушений в организме.
Такими нарушениями снижение иммунитета, проблемы с эндокринной системой, себорейный дерматит, стресс или неправильное питание. Неподходящие уходовые средства за волосами и головные уборы также могут вызывать появление перхоти.
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