Зуд и белые чешуйки: неочевидные причины перхоти от эксперта

Трихолог Курская про перхоть: что это и как с ней бороться

0:46 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Появление перхоти — неприятное явление, которое может портить внешний вид из-за зудящих покраснений и белых чешуек, осыпающихся на плечи. Перхоть не является заболеванием, её не стоит стесняться, так как она периодически возникает у каждого второго человека, чаще у подростков и мужчин.

Фото: unsplash.com by Pete Bellis petebellis, PDM

По словам трихолога Анастасии Курской, перхоть не заразна и не влияет на здоровье, но может быть результатом некоторых нарушений в организме.

Такими нарушениями снижение иммунитета, проблемы с эндокринной системой, себорейный дерматит, стресс или неправильное питание. Неподходящие уходовые средства за волосами и головные уборы также могут вызывать появление перхоти.