Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Dead by Daylight: кросс-прогресс уже доступен на всех платформах
Аллергия на цветы: Лариса Долина и Слава в цветочном споре
Можно ли выгуливать кошек?
Как приготовить кофе на безлактозном молоке
Что делать, если пистолет для заправки отключается слишком рано
Adidas принес извинения за рекламную кампанию с участием Беллы Хадид
Сколько тратят российские туристы на осмотр достопримечательностей?
Российские ученые смогли добыть керамику из отходов угольных ТЭС
Что делать, если начали желтеть огуречные листья
Зуд и белые чешуйки: неочевидные причины перхоти от эксперта

Трихолог Курская про перхоть: что это и как с ней бороться

0:46
Моя семья » Красота и стиль

Появление перхоти — неприятное явление, которое может портить внешний вид из-за зудящих покраснений и белых чешуек, осыпающихся на плечи. Перхоть не является заболеванием, её не стоит стесняться, так как она периодически возникает у каждого второго человека, чаще у подростков и мужчин.

Трихолог Курская про перхоть: что это и как с ней бороться
Фото: unsplash.com by Pete Bellis petebellis, PDM

По словам трихолога Анастасии Курской, перхоть не заразна и не влияет на здоровье, но может быть результатом некоторых нарушений в организме.

Такими нарушениями снижение иммунитета, проблемы с эндокринной системой, себорейный дерматит, стресс или неправильное питание. Неподходящие уходовые средства за волосами и головные уборы также могут вызывать появление перхоти.

Автор Валентина Максимова
Валентина Максимова — внештатный корреспондент Правды.Ру
Обсудить
Популярное
От какого сорняка не стоит избавляться на даче: ни в коем случае его не трогайте

Предлагаем узнать, какой сорняк не стоит убирать на дачном участке.

Назван сорняк, от которого нельзя избавляться на даче
Опытный тренер рассказал, чем полезны отжимания
Чем полезны отжимания: никто и не подумал бы
Эта порода считается королевой среди мурлык: самая красивая порода кошек в мире
Рецепт для крупных и сладких корнеплодов: лучшая подкормка для моркови в июле
Прорыв российских войск у Прогресса был осуществлён всего за двое суток Дмитрий Плотников Спикер Думы Володин сообщил о 25 законопроектах по ужесточению миграции Любовь Степушова История медицины: если ложь идёт на пользу больному, можно и соврать Сергей Лебедев
Как омолодить кожу за неделю: советы эксперта
Заливной пирог с яйцом и зелёным луком: готовится быстро, ничуть не хуже дрожжевых
Что делать, если томаты цветут, а завязей нет? Решаем проблему быстро и легко
Что делать, если томаты цветут, а завязей нет? Решаем проблему быстро и легко
Последние материалы
Можно ли выгуливать кошек?
Как приготовить кофе на безлактозном молоке
Что делать, если пистолет для заправки отключается слишком рано
Сколько тратят российские туристы на осмотр достопримечательностей?
Adidas принес извинения за рекламную кампанию с участием Беллы Хадид
Российские ученые смогли добыть керамику из отходов угольных ТЭС
Трихолог Курская про перхоть: что это и как с ней бороться
Что делать, если начали желтеть огуречные листья
Везкие причины, которые помогут ничего не забыть в дорогу
Излюбленный певец олигархов Меладзе столкнулся с отсутствием предложений
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников