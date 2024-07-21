Волшебный витамин: как одна горсть орехов изменит вашу внешность

Витамин красоты: что есть, чтобы выглядеть лучше

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Многие женщины стремятся выглядеть лучше, и это возможно благодаря простым и доступным способам, не требующим больших затрат. Одним из самых эффективных методов является нормализация питания.

Фото: Управление Роспотребнадзора по г. Москве is licensed under public domain

Сбалансированный рацион, богатый биотином, способствует улучшению внешнего вида кожи, волос и ногтей. Биотин, известный как "витамин красоты", лучше всего усваивается из пищи. Эксперты рекомендуют включать в рацион грибы, орехи и зерновые культуры, богатые этим витамином.

Среди продуктов животного происхождения биотин содержится в молоке, яйцах, субпродуктах и красном мясе. Также полезны апельсины, шпинат, яблоки и капуста. Регулярное употребление этих продуктов поможет вам выглядеть моложе и привлекательнее.