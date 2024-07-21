Сколько нужно тренироваться, чтобы увидеть результат

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Фитнес-тренер Федорова: как часто нужно тренироваться, чтобы увидеть результат

1:04
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Сколько раз в неделю нужно тренироваться, чтобы увидеть результат? Ответ на этот вопрос зависит от множества факторов: начальный вес, цели тренировок, физическая подготовка и опыт занятий.

Фитнес-тренер Федорова: как часто нужно тренироваться, чтобы увидеть результат
Фото: flickr.com by Brisbane City Council, CC BY 2.0

Фитнес-тренер Анна Федорова объясняет, что количество тренировок зависит от ваших целей и индивидуальных потребностей. Если вы хотите привести мышцы в тонус или похудеть, достаточно 2-3 силовых и 1-2 кардиотренировок в неделю.

Для набора мышечной массы потребуется 4-6 интенсивных тренировок. Важны также вид тренировок, доступное время и регулярность занятий. Эффективные высокоинтенсивные тренировки могут быть 2-3 раза в неделю, тогда как силовые требуют больше времени.

Регулярность и правильное следование программе важнее длительности занятий. Рекомендуется тренироваться 3-5 раз в неделю, прислушиваясь к потребностям своего тела и обеспечивая себе достаточный отдых.

Автор Валентина Максимова
Валентина Максимова — внештатный корреспондент Правды.Ру
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