Ешьте это ежедневно, и ваша кожа будет сиять

Лучшие продукты для сияющей кожи и здоровых волос

0:52 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Многие молодые девушки сталкиваются с проблемами внешности, такими как тусклая кожа и редкие волосы, которые усугубляются с возрастом появлением морщин. Однако, правильный выбор продуктов питания может существенно улучшить внешний вид в любом возрасте.

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Специалисты утверждают, что ежедневное употребление пряных трав и листовых овощей, богатых антиоксидантами, минералами и витаминами, может привести к заметному преображению уже через две недели.

Цитрусовые, если у вас нет аллергии, также следует включить в рацион, так как они являются вкусным и доступным источником антиоксидантов. Болгарский перец, который лучше всего употреблять круглый год, помогает женщинам выглядеть моложе без косметологических процедур и пластики.