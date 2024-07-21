Дорогие процедуры: стоит ли платить за красоту

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Риски и затраты косметологии: что стоит знать

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Моя семья » Красота и стиль

В современном обществе внешний вид играет важную роль, что объясняет популярность косметологов и дорогих средств ухода. Многие уверены, что "уколы красоты" могут исправить любые недостатки, пренебрегая здоровым образом жизни.

Риски и затраты косметологии: что стоит знать
Фото: unsplash.com by Кристофер Кэмпбелл, CC0

Однако полагаться исключительно на косметологию не стоит: долгосрочные последствия таких манипуляций неизвестны, так как процедуры начали массово применять сравнительно недавно. К тому же, они дорогостоящи.

Некоторые женщины, стремясь избавиться от комплексов, влезают в долги, чтобы улучшить свою внешность. Альтернативой могут стать естественные методы: антиоксиданты, питьевой режим и домашние маски, которые тоже эффективно помогают улучшить состояние кожи и волос.

Автор Валентина Максимова
Валентина Максимова — внештатный корреспондент Правды.Ру
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