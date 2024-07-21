Дорогие процедуры: стоит ли платить за красоту

Риски и затраты косметологии: что стоит знать

0:49 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

В современном обществе внешний вид играет важную роль, что объясняет популярность косметологов и дорогих средств ухода. Многие уверены, что "уколы красоты" могут исправить любые недостатки, пренебрегая здоровым образом жизни.

Фото: unsplash.com by Кристофер Кэмпбелл, CC0

Однако полагаться исключительно на косметологию не стоит: долгосрочные последствия таких манипуляций неизвестны, так как процедуры начали массово применять сравнительно недавно. К тому же, они дорогостоящи.

Некоторые женщины, стремясь избавиться от комплексов, влезают в долги, чтобы улучшить свою внешность. Альтернативой могут стать естественные методы: антиоксиданты, питьевой режим и домашние маски, которые тоже эффективно помогают улучшить состояние кожи и волос.