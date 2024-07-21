Этот простой рецепт из огуречной кожуры преобразит вашу кожу

Многие не употребляют огурцы с кожурой из-за ее жесткости, что может негативно сказаться на вкусе салата. Однако не стоит выбрасывать кожицу, ведь ее можно использовать в косметических целях.
Огурцы, в том числе и их кожура, богаты питательными веществами. Опытные хозяйки знают, что кожуру огурца можно измельчить в блендере и смешать с греческим йогуртом или сметаной.
Также можно добавить мед и эфирное масло для создания домашней маски для лица. Нанося этот состав на кожу дважды в неделю на 15 минут, можно значительно улучшить ее состояние.
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