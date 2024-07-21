Этот простой рецепт из огуречной кожуры преобразит вашу кожу

Применение огуречной кожуры в косметике: эффективные советы

0:39 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Многие не употребляют огурцы с кожурой из-за ее жесткости, что может негативно сказаться на вкусе салата. Однако не стоит выбрасывать кожицу, ведь ее можно использовать в косметических целях.

Фото: commons.wikimedia.org by Guillaume Paumier, CC BY 3.0

Огурцы, в том числе и их кожура, богаты питательными веществами. Опытные хозяйки знают, что кожуру огурца можно измельчить в блендере и смешать с греческим йогуртом или сметаной.

Также можно добавить мед и эфирное масло для создания домашней маски для лица. Нанося этот состав на кожу дважды в неделю на 15 минут, можно значительно улучшить ее состояние.