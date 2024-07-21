Эксперты раскрыли способ ухаживать за волосами дешевле салона

Состояние волос является важным показателем общего состояния здоровья и финансового положения человека. Красивые и ухоженные волосы требуют значительных вложений и регулярных визитов к специалистам, что доступно не каждому.
Однако эксперты делятся простой хитростью, позволяющей добиться салонного эффекта без больших затрат. Регулярное использование кокосового или ши масла, нанесенного на волосы раз в неделю, позволяет добиться заметного улучшения их состояния.
Масло нужно растопить в руках, нанести на волосы, выдержать 30-60 минут, а затем смыть и нанести кондиционер. Эта процедура придаст волосам роскошный вид.
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