Эксперты раскрыли способ ухаживать за волосами дешевле салона

Использование масел для улучшения состояния волос

0:45 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Состояние волос является важным показателем общего состояния здоровья и финансового положения человека. Красивые и ухоженные волосы требуют значительных вложений и регулярных визитов к специалистам, что доступно не каждому.

Фото: unsplash.com by Pete Bellis petebellis, PDM

Однако эксперты делятся простой хитростью, позволяющей добиться салонного эффекта без больших затрат. Регулярное использование кокосового или ши масла, нанесенного на волосы раз в неделю, позволяет добиться заметного улучшения их состояния.

Масло нужно растопить в руках, нанести на волосы, выдержать 30-60 минут, а затем смыть и нанести кондиционер. Эта процедура придаст волосам роскошный вид.