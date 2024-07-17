Это простое упражнение сделает вашу талию тонкой: результат будет быстрым

Упражнение для тонкой талии

1:10 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

На то, как будет выглядеть ваша талия, влияет множество различных факторов, в особенности образ жизни и генетика. Поэтому важно не только питание, но и занятия спортом. Даже если вы не имеете возможности ходить в спортзал, дома можно выполнять различные эффективные упражнения. Мы расскажем об одном из них.

Фото: wikimedia.org by Jaykayfit, CC BY-SA 3.0

Чтобы талия была тонкой и изящной нужно прорабатывать косые мышцы живота. Отличным упражнением является боковая планка.

Как выполнить упражнение

1. Нужно лечь на бок и опереться на локоть. Тело должно иметь вид прямой линии от головы до ног.

2. Бёдра необходимо поднять, удерживая вес тела на предплечье и внешней стороне стопы.

3. Всё тело должно продолжать находиться на прямой линии, иначе вы не добьётесь нужного эффекта.

4. В таком положении следует стоять 30 секунд, потом опуститесь на пол. Если вам очень тяжело удерживать себя столько времени, уменьшите его.

5. Упражнение повторите несколько раз, потом перейдите на другую сторону.