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Это простое упражнение сделает вашу талию тонкой: результат будет быстрым

Упражнение для тонкой талии

1:10
Моя семья » Красота и стиль

На то, как будет выглядеть ваша талия, влияет множество различных факторов, в особенности образ жизни и генетика. Поэтому важно не только питание, но и занятия спортом. Даже если вы не имеете возможности ходить в спортзал, дома можно выполнять различные эффективные упражнения. Мы расскажем об одном из них.

Упражнение для тонкой талии
Фото: wikimedia.org by Jaykayfit, CC BY-SA 3.0

Чтобы талия была тонкой и изящной нужно прорабатывать косые мышцы живота. Отличным упражнением является боковая планка.

Как выполнить упражнение

1. Нужно лечь на бок и опереться на локоть. Тело должно иметь вид прямой  линии от головы до ног.

2. Бёдра необходимо поднять, удерживая вес тела на предплечье и внешней стороне стопы.

3. Всё тело должно продолжать находиться на прямой линии, иначе вы не добьётесь нужного эффекта. 

4. В таком положении следует стоять 30 секунд, потом опуститесь на пол. Если вам очень тяжело удерживать себя столько времени, уменьшите его.

5. Упражнение повторите несколько раз, потом перейдите на другую сторону. 

Автор Ксения Заярнюк
Ксения Заярнюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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