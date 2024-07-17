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Желатин для похудения: действительно ли он работает и как употреблять

Советы, как использовать желатин для похудения

2:32
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Каждый день появляется новый способ для похудения, но тренды приходят и уходят, и большинство мифов разрушаются. Однако есть проверенные методы, например, желатин.

Советы, как использовать желатин для похудения
Фото: flickr.com by Charlotte Astrid, CC BY 2.0

Связь между желатином и потерей веса

Чтобы понять влияние желатина на похудение, необходимо разобраться в его составе. Желатин на 98-99% состоит из белка, полученного из коллагена, поэтому в его состав входят все необходимые белки.

Многочисленные исследования доказывают, что продукты, богатые белком, помогают вам есть меньше. Белок, содержащийся в желатине, может обмануть ваше тело, заставив его думать, что вы сыты.

Кроме того, желатин способствует снижению веса, поскольку регулирует уровень гормонов, контролирующих аппетит. Таким образом, когда эти гормоны работают в организме должным образом, мозг может быстро сигнализировать о том, что вы сыты.

Таким образом, насыщающие свойства желатина могут помочь предотвратить переедание во время еды, стимулировать метаболизм, помочь вам контролировать свои порции и улучшить качество сна, что в конечном итоге приведет к потере веса.

Как употреблять желатин для похудения

Когда вы впервые слышите о желатине для похудения, вы, вероятно, думаете о мармеладных мишках или разноцветном желе. Но это не то, что вам нужно для похудения — желе или другие источники желатина, такие как  жевательные конфеты или зефир, имеют высокое содержание сахара, что контрпродуктивно для достижения вашей цели.

Если вы принимаете пищевую добавку или таблетку, убедитесь, что она не имеет ароматизаторов. Или вы можете использовать простой чистый желатиновый порошок, который универсален и может использоваться во многих рецептах.

Костный бульон

Сытная, полноценная еда, богатая коллагеном, электролитами и аминокислотами. Добавьте желатиновый порошок в костный суп для дополнительной густоты. 

Смузи

Добавьте столовую ложку желатинового порошка в свой любимый смузи. Добавьте к нему фрукты, жидкую основу, такую как миндальное молоко, чтобы сделать его питательным и сытным.

Желейные десерты

Десерты на основе желатина, такие как фруктовое желе или панна-котта, при естественном подслащивании содержат мало калорий и много белка.

 

Автор Ксения Заярнюк
Ксения Заярнюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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