Как сохранить укладку надолго: советы стилиста Богатовой

Секреты длительной укладки: рекомендации парикмахера

1:23 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Простые приемы с подходящими стайлинговыми средствами помогут сохранить укладку в течение длительного периода. Парикмахер и мастер-стилист Ольга Богатова рассказала, что перед укладкой важно тщательно вымыть голову и нанести на корни немного пудры для прикорневого объема. Это средство позволяет волосам дольше выглядеть свежими и придаёт прическе густоту и пышность.

Фото: Wikipedia by Kim Newberg, PDM

Если кожа головы жирная, освежить укладку в конце дня можно с помощью сухого шампуня, который наносится на прикорневую зону и по длине волос, после чего укладку можно обновить лаком легкой фиксации. Во время самой укладки для жирных волос необходимо использовать муссы, пенки и лаки с высокой степенью фиксации, но не наносить их на корни. Для сухих волос лучше использовать бесспиртовые средства, такие как спреи, либо лаки и пенки легкой фиксации.

Если волосы тонкие, рекомендуется использовать специальные спреи для прикорневого объема. Тем, кто делает укладку с косами, перед плетением следует сбрызнуть волосы лаком, чтобы прическа дольше держалась и отдельные пряди не выпадали. При укладке с объемными локонами рекомендуется аккуратно встряхивать волосы пальцами в течение дня, не касаясь кожи головы.