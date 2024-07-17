Как сохранить укладку надолго: советы стилиста Богатовой

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Секреты длительной укладки: рекомендации парикмахера

1:23
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Простые приемы с подходящими стайлинговыми средствами помогут сохранить укладку в течение длительного периода. Парикмахер и мастер-стилист Ольга Богатова рассказала, что перед укладкой важно тщательно вымыть голову и нанести на корни немного пудры для прикорневого объема. Это средство позволяет волосам дольше выглядеть свежими и придаёт прическе густоту и пышность.

Секреты длительной укладки: рекомендации парикмахера
Фото: Wikipedia by Kim Newberg, PDM

Если кожа головы жирная, освежить укладку в конце дня можно с помощью сухого шампуня, который наносится на прикорневую зону и по длине волос, после чего укладку можно обновить лаком легкой фиксации. Во время самой укладки для жирных волос необходимо использовать муссы, пенки и лаки с высокой степенью фиксации, но не наносить их на корни. Для сухих волос лучше использовать бесспиртовые средства, такие как спреи, либо лаки и пенки легкой фиксации.

Если волосы тонкие, рекомендуется использовать специальные спреи для прикорневого объема. Тем, кто делает укладку с косами, перед плетением следует сбрызнуть волосы лаком, чтобы прическа дольше держалась и отдельные пряди не выпадали. При укладке с объемными локонами рекомендуется аккуратно встряхивать волосы пальцами в течение дня, не касаясь кожи головы.

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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