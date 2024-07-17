Секреты ухода за непослушными волосами от Ирины Беляковой

Как укротить волнистые и пушистые волосы: советы эксперта

1:29 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Правильный уход поможет укротить непослушные волосы и значительно облегчить укладку, рассказала свадебный визажист и стилист по прическам Ирина Белякова. Непослушные волосы — это в первую очередь волнистые и пушистые, которые путаются, не держат укладку и все время электризуются. Мыть их надо специальными шампунями, созданными для такого типа, которые обычно содержат питательные масла, укрепляющие и защищающие локоны.

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Самый важный пункт в уходе — это регулярное увлажнение. Волосы, наполненные влагой, всегда лучше укладываются и выглядят аккуратнее. Одним из самых эффективных средств насыщения прядей являются маски с высокой концентрацией питательных компонентов, разработанные для непослушных волос. Также необходимо использовать специальный кондиционер, который снижает пушение и облегчает расчесывание. Для сухих, ломких и поврежденных волос рекомендуется применять несмываемый кондиционер, который следует распределять подальше от кожи головы, уделяя больше внимания кончикам.

Сушить непослушные и сухие волосы рекомендуется естественным путем. Не стоит тереть волосы полотенцем, допустимо лишь промокнуть их несколько раз. После этого можно выделить отдельные пряди и нанести на них стайлинговый крем, как сообщает Москва 24.