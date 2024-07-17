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Процедура фотоомоложения: технология световых импульсов для молодой и здоровой кожи

Фотоомоложение: всё, что вам нужно знать о процедуре и её преимуществах

2:47
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Фотоомоложение представляет собой передовую косметологическую процедуру, направленную на улучшение кожи лица путем использования специализированных световых импульсов. Она предназначена для уменьшения морщин, выравнивания текстуры и цвета кожи, а также стимуляции естественного процесса обновления клеток. Давайте подробнее узнаем об этой процедуре и как она проходит.

Фотоомоложение: всё, что вам нужно знать о процедуре и её преимуществах
Фото: pixabay.com by pixabay user 422694, CC BY 4.0

Как действуют световые импульсы на кожу?

Процедура фотоомоложения основана на использовании специализированных устройств, таких как IPL (интенсивное импульсное освещение) или лазеры, которые генерируют световые импульсы определенной длины волн. Этот процесс стимулирует синтез коллагена и улучшает микроциркуляцию, что способствует улучшению текстуры кожи, сокращению морщин, уменьшению пигментации и устранению сосудистых сеточек.

Процедура обычно занимает от нескольких минут до часа в зависимости от размера обрабатываемой области. Рекомендуется проводить несколько сеансов для достижения оптимальных результатов, с интервалом от нескольких недель до месяцев.

Как проходит процедура фотоомоложения?

Процедура фотоомоложения начинается с подготовительного этапа, где врач проводит осмотр и обсуждает цели, которые хочет достигнуть пациент. При необходимости может быть выполнен тестовый импульс на маленькой области кожи для оценки реакции.

Далее лицо очищается от макияжа и загрязнений, чтобы обеспечить наилучшее воздействие световых импульсов. Пациенту предоставляют специальные защитные очки, чтобы защитить глаза от яркого света во время процедуры.

На область, которая будет обрабатываться, наносится специальный гель или охлаждающий крем. Это не только помогает уменьшить дискомфорт во время процедуры, но и защищает поверхность кожи от возможных ожогов.

Сам процесс обработки включает направление световых импульсов на кожу, каждый из которых стимулирует производство коллагена, улучшая тон и текстуру эпидермиса.

По завершению процедуры кожа очищается от остатков геля или крема, а также может быть нанесено успокаивающее средство или крем с SPF для защиты от солнечных лучей.

После процедуры врач обязательно дает пациенту рекомендации по уходу за кожей, которые могут включать избегание прямого солнечного света и использование увлажняющих средств для долгосрочного сохранения результатов.

Важно выбирать лицензированных специалистов и следовать их рекомендациям для достижения наилучших результатов и минимизации рисков.

Автор Ульяна Власова
Ульяна Власова — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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