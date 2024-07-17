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Украшения, которые моментально добавляют вам лишние годы: как выбрать аксессуары правильно?

Какие украшения и аксессуары добавляют лишних лет: избегайте этих ошибок

2:22
Моя семья » Красота и стиль

Выбор украшений и аксессуаров играет ключевую роль в создании образа, определяя стиль и визуальное впечатление. Однако некоторые из них могут не только подчеркнуть вашу индивидуальность, но и добавить нежелательные годы. Чтобы избежать последнего, важно знать, какие аксессуары и украшения могут визуально состарить.

Какие украшения и аксессуары добавляют лишних лет: избегайте этих ошибок
Фото: commons.wikimedia.org by MASAYUKI KATO, CC BY-SA 3.0

Большие и тяжелые украшения

Массивные украшения, такие как крупные кольца, тяжелые ожерелья и громоздкие браслеты, могут придавать образу чрезмерную солидность. Такие аксессуары часто выглядят устаревшими и отвлекают внимание от вашей естественной красоты. Вместо них лучше выбирать более изящные и современные изделия, которые добавят лёгкости и элегантности.

Жемчуг и классические украшения

Традиционные жемчужные ожерелья и серьги могут прибавить возраста, особенно если их сочетать с консервативной одеждой. Альтернативой могут стать современные интерпретации жемчужных украшений с необычным дизайном.

Тёмные и мрачные аксессуары

Чёрные шарфы, сумки и очки, могут придать вашему образу строгий и зрелый вид. Вместо этого выбирайте аксессуары ярких или пастельных тонов, которые освежат ваше лицо и сделают его более молодым и живым.

Антикварные украшения

Украшения с винтажным или антикварным дизайном могут выглядеть изысканно, но они также могут прибавить возраста. Лучше оставить такие аксессуары для особых случаев и выбирать более современные варианты для повседневного использования.

Неподходящие очки

Очки с громоздкими и устаревшими оправами могут сделать ваше лицо визуально старше. Выбирайте современные и лёгкие оправы, которые подчёркивают черты лица и добавляют вашему образу свежести и молодости.

Слишком много украшений

Перегруженность образа аксессуарами может создать эффект небрежности и старомодности. Старайтесь выбирать несколько акцентных украшений, которые дополнят ваш образ, а не перегрузят его.

Следуя этим советам, вы сможете выбрать украшения и аксессуары, которые подчеркнут вашу индивидуальность и помогут выглядеть моложе.

Автор Ульяна Власова
Ульяна Власова — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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