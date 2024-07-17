Невероятная история эволюции стрингов: от древних фараонов до стриптиза

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История происхождения стрингов: от древнего Египта до современности

2:43
Моя семья » Красота и стиль

Стринги — это не просто элемент нижнего белья, но и символ модных и социальных изменений, происходивших на протяжении веков. Их история начинается в далёком прошлом и охватывает множество культур и эпох. Сегодня мы погрузимся в увлекательную историю происхождения стрингов и узнаем, как они стали такими популярными.

История происхождения стрингов: от древнего Египта до современности
Фото: commons.wikimedia.org by Christoph2109, CC BY-SA 3.0

Древние корни

История стрингов начинается в далёком прошлом. В Древнем Египте и Греции мужчины и женщины носили простые полоски ткани или кожаные ремни, прикрывающие интимные зоны. Такие "одежды" обеспечивали минимальную защиту и были практичными в условиях жаркого климата.

Возвращение в XX веке

Современные стринги начали своё возрождение в середине XX века. В 1939 году на Всемирной выставке в Нью-Йорке мэр города ЛаГуардия издал указ, обязывающий всех стриптизёров прикрывать свои интимные части тела. Так появился прообраз современных стрингов, которые быстро завоевали популярность в мире шоу-бизнеса.

1970-е годы: эволюция и популяризация

В 1970-х годах стринги стали популярными среди танцовщиц и экзотических исполнителей. Модельеры начали экспериментировать с дизайном, и стринги стали частью купальников и нижнего белья. В это время знаменитые модельеры, такие как Руди Гернрайх, начали включать эту модель трусов в свои коллекции, что привлекло внимание широкой публики.

1990-е годы: мейнстрим

Настоящий бум стрингов произошёл в 1990-х годах. Они стали популярными среди женщин всех возрастов благодаря своему удобству и способности оставаться незаметными под одеждой. Множество брендов нижнего белья начали производить стринги в различных стилях и цветах, что способствовало их массовому распространению.

Современность

Сегодня стринги являются обычным элементом женского гардероба. Они представлены в широком ассортименте и доступны в различных вариантах, от спортивных моделей до роскошного дизайнерского белья. Стринги остаются популярными благодаря своему комфорту и эстетичности, а также возможности подчеркнуть фигуру.

Стринги прошли долгий путь от древних полосок ткани до модного и функционального элемента современного гардероба. Их история демонстрирует, как мода и социальные нормы могут меняться, адаптируясь к новым реалиям и потребностям общества.

Автор Ульяна Власова
Ульяна Власова — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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