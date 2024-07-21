Почему ваш ботокс может быть пустой тратой денег

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Почему ботокс не всегда работает и как это исправить

1:23
Моя семья » Красота и стиль

Инъекции ботокса являются самой популярной эстетической процедурой, но не всегда гарантируют желаемый эффект. Ботокс — это нейротоксин, который воздействует на нервные окончания, предотвращая сокращение мышц и разглаживая кожу. Однако есть несколько причин, почему ботокс может не работать.

Почему ботокс не всегда работает и как это исправить
Фото: Freepik is licensed under Free license

Первой причиной является недостаточная дозировка. Для каждого человека требуется индивидуальное количество вещества, зависящее от массы, телосложения и метаболизма.

Вторая причина — плохое качество и техника укола, что подчеркивает важность профессионализма косметолога. Неправильное введение ботокса не даст желаемого эффекта.

Третьей причиной может стать иммунная система. Организм может выработать антитела к нейротоксину, снижая его эффективность. Это происходит редко, особенно при высоком качестве препарата.

Четвертая причина — глубина морщин. Глубокие морщины могут потребовать дополнительных процедур или использования филлеров.

Для достижения оптимальных результатов необходимо правильно подобрать дозировку, выбрать квалифицированного специалиста и учитывать особенности организма и морщин. Это поможет избежать разочарований и обеспечить эффект от ботокса.

Автор Валентина Максимова
Валентина Максимова — внештатный корреспондент Правды.Ру
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