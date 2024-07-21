Советы по уходу за кожей: как избавиться от синяков

Уход за кожей: как справиться с синяками и сохранить красоту

0:48 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

При ударе или сдавливании капилляры разрываются, и кровь попадает в окружающие ткани, вызывая образование синяка. Сначала он красный, но со временем меняет цвет из-за распада гемоглобина.

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Через сутки синяк темнеет, а затем превращается в зеленый и желтый из-за биливердина и билирубина. Для уменьшения синяка сразу после удара рекомендуется приложить холодный компресс, а поврежденную конечность поднять.

Для ускорения заживления можно использовать гепариновые препараты и мази на основе бадяги. Если синяк уже сформировался, помогут массаж и прогревание. Частые синяки без причины требуют медицинского обследования, так как могут свидетельствовать о серьезных заболеваниях.