Советы по уходу за кожей: как избавиться от синяков

При ударе или сдавливании капилляры разрываются, и кровь попадает в окружающие ткани, вызывая образование синяка. Сначала он красный, но со временем меняет цвет из-за распада гемоглобина.
Через сутки синяк темнеет, а затем превращается в зеленый и желтый из-за биливердина и билирубина. Для уменьшения синяка сразу после удара рекомендуется приложить холодный компресс, а поврежденную конечность поднять.
Для ускорения заживления можно использовать гепариновые препараты и мази на основе бадяги. Если синяк уже сформировался, помогут массаж и прогревание. Частые синяки без причины требуют медицинского обследования, так как могут свидетельствовать о серьезных заболеваниях.
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