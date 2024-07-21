Не совершайте ошибки: бьюти-правила, которые нужно соблюдать

На планете большинство женщин живут обычной жизнью и многие из них игнорируют основные бьюти-правила, несмотря на их важность для внешнего вида.
Например, вместо утреннего стакана воды, предпочтение отдают кофе; поздний ужин из калорийной пищи кажется неотъемлемым; смывать косметику перед сном получается далеко не всегда, особенно после вечеринок.
Раз в неделю делать очищающие маски, использовать бьюти-средства по инструкции, разделять косметику на зимнюю и летнюю — все это часто остается невыполненным.
Также забывается о защите губ от холода и солнца, использовании молочка для тела после душа и ежедневных утренних упражнениях. Обычная женщина часто выбирает комфорт и удобство вместо строгого следования бьюти-правилам, что приводит к некоторым нежелательным последствиям для внешности.
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