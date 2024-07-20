Причины, по которым ваши губы сохнут, несмотря на уход

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Аллергены в бальзамах для губ: почему ваши губы продолжают сохнуть

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Даже при регулярном использовании увлажняющих и питательных бальзамов, губы могут продолжать сохнуть, трескаться и шелушиться. Причиной этого могут быть аллергены, содержащиеся в составе бальзамов.

Аллергены в бальзамах для губ: почему ваши губы продолжают сохнуть
Фото: unsplash.com by freestocks.org freestocks, PDM

Витамин Е, ланолин, касторовое масло, ароматические отдушки, пчелиный воск и химические солнцезащитные фильтры часто становятся виновниками аллергических реакций.

Например, витамин Е в синтетической форме и некоторых маслах, ланолин из овечьей шерсти, рицинолевая кислота в касторовом масле, отдушки с гераниолом, цитронеллолом и другими веществами, а также прополис в пчелином воске могут вызывать контактный дерматит и другие неприятные симптомы.

Чтобы определить аллерген, рекомендуется исключить использование всех косметических продуктов на неделю, а затем постепенно возвращать их в обиход.

Автор Валентина Максимова
Валентина Максимова — внештатный корреспондент Правды.Ру
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