Причины, по которым ваши губы сохнут, несмотря на уход

Аллергены в бальзамах для губ: почему ваши губы продолжают сохнуть

0:57 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Даже при регулярном использовании увлажняющих и питательных бальзамов, губы могут продолжать сохнуть, трескаться и шелушиться. Причиной этого могут быть аллергены, содержащиеся в составе бальзамов.

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Витамин Е, ланолин, касторовое масло, ароматические отдушки, пчелиный воск и химические солнцезащитные фильтры часто становятся виновниками аллергических реакций.

Например, витамин Е в синтетической форме и некоторых маслах, ланолин из овечьей шерсти, рицинолевая кислота в касторовом масле, отдушки с гераниолом, цитронеллолом и другими веществами, а также прополис в пчелином воске могут вызывать контактный дерматит и другие неприятные симптомы.

Чтобы определить аллерген, рекомендуется исключить использование всех косметических продуктов на неделю, а затем постепенно возвращать их в обиход.