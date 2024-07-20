Эти ароматы делают вас невыносимыми в летнюю жару

Летний парфюм: как выбрать аромат для жаркой погоды

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Выбор аромата в жару требует тщательного подхода, так как даже самые любимые духи могут звучать слишком резко и вызывать головную боль как у вас, так и у окружающих. Вот ароматы, которые стоит избегать в теплое время года, заменяя их более легкими и свежими композициями.

Фото: flickr.com by Angelo Juan Ramos, CC BY 2.0

Восточные ароматы со специями : Эти ароматы содержат ноты кожи и замши, которые в жару звучат слишком интенсивно и тяжело. Рекомендуется выбирать композиции, в которых пряность смягчена свежим бергамотом и цитрусовыми нотами.

: Эти ароматы содержат ноты кожи и замши, которые в жару звучат слишком интенсивно и тяжело. Рекомендуется выбирать композиции, в которых пряность смягчена свежим бергамотом и цитрусовыми нотами. Сладкие ароматы : Ноты ягод, ванили и других сладостей могут вызвать тошноту и головную боль. Предпочтение стоит отдавать сладковатым, но более свежим цветочным композициям с мускусом, создающим ощущение чистоты.

: Ноты ягод, ванили и других сладостей могут вызвать тошноту и головную боль. Предпочтение стоит отдавать сладковатым, но более свежим цветочным композициям с мускусом, создающим ощущение чистоты. Теплые композиции : Восточные ароматы с амброй, ванилью и ладаном кажутся слишком тяжелыми и удушающими в жару. Лучше выбрать легкие акватические и зеленые композиции для дневного использования.

: Восточные ароматы с амброй, ванилью и ладаном кажутся слишком тяжелыми и удушающими в жару. Лучше выбрать легкие акватические и зеленые композиции для дневного использования. Кислые ароматы : В жару кислые ноты звучат ярче и могут подчеркнуть неприятный запах тела. Нужно наблюдать, как такие ароматы раскрываются на вашей коже, особенно с персиковыми нотами, которые могут проявляться неприятно.

: В жару кислые ноты звучат ярче и могут подчеркнуть неприятный запах тела. Нужно наблюдать, как такие ароматы раскрываются на вашей коже, особенно с персиковыми нотами, которые могут проявляться неприятно. Тяжелые древесные композиции : Древесные ноты с пряностями становятся слишком тяжелыми и неуместными в жару. Лучше выбрать более прозрачные композиции, например, с нотами морской соли, создающими ощущение отдыха на пляже.

: Древесные ноты с пряностями становятся слишком тяжелыми и неуместными в жару. Лучше выбрать более прозрачные композиции, например, с нотами морской соли, создающими ощущение отдыха на пляже. Приторные ароматы: Ароматы с явной химией звучат слишком резко и ненатурально. Если вы предпочитаете спреи для тела, выбирайте легкие цветочные ароматы, которые будут почти незаметны на коже.

В жару можно вовсе отказаться от парфюма, так как при температуре выше +30°C большинство ароматов звучат слишком интенсивно.