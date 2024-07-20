Ваша прическа под угрозой: как защитить волосы от солнечного разрушения

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Как уберечь волосы от повреждений в летнюю жару

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Летняя жара может принести долгожданное тепло, но также представляет угрозу для здоровья кожи и волос. Чрезмерное воздействие солнца сушит волосы, вызывая их ломкость и повреждение, что может привести к выпадению и нарушению их роста.

Как уберечь волосы от повреждений в летнюю жару
Фото: freepik.com by diana.grytsku, PDM

Для защиты кожи головы и волос от вредных ультрафиолетовых лучей рекомендуется использовать солнцезащитные кремы и продукты с SPF, а также носить головные уборы. Кондиционирующие средства помогут сохранить влагу и защитить волосы от повреждений.

Сократите частоту мытья головы, чтобы сохранить натуральные масла, и пейте больше воды для поддержания гидратации волос. Следуя этим советам, вы сможете сохранить свои волосы здоровыми и красивыми даже в самую жаркую погоду.

Автор Валентина Максимова
Валентина Максимова — внештатный корреспондент Правды.Ру
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