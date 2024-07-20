Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Россия обсуждает с Ираном контракт на поставки трубопроводного газа
В Осло найдена древняя лодка, датируемая концом эпохи викингов
Россиянка была шокирована гостеприимством местных жителей Норвегии
Опрос: россияне находят спасение от стресса в путешествиях и хобби
Что добавить в окрошку вместо колбасы: 10 альтернативных ингредиентов
Ветеринары рассказали, как собаки влияют на иммунитет человека
Почему зубы темнеют и как это предотвратить
Новый фильм ужасов с Николасом Кейджем стал лидером американского проката
Разработчики Escape from Tarkov открыли продажи доступа к PvE-режиму
Эти популярные упражнения вредят после 40

Упражнения, которые вам следует избегать после 40 лет

1:28
Моя семья » Красота и стиль

Физическая активность важна в любом возрасте, но тренировки должны адаптироваться с учетом возраста и опыта. После 40 лет некоторые упражнения могут представлять риск для здоровья, так как тело становится более восприимчивым к травмам и возрастным изменениям.

Упражнения, которые вам следует избегать после 40 лет
Фото: freepik.com by wayhomestudio, PDM

Приседания могут повредить нижнюю часть спины и колени, а также привести к нежелательному увеличению мышечной массы бедер. Лучше выполнять выпады или шаги на платформе.

Скручивания не помогут избавиться от жира на животе и могут вызвать проблемы с позвоночником и осанкой, лучше заменить их на планку. Отжимания обратным хватом могут травмировать плечи и вращательные манжеты, вместо них попробуйте отжимания на трицепс.

Становая тяга при неправильном выполнении грозит травмами спины и ног, её можно заменить на тягу в наклоне. Разгибания ног с весом перенапрягают колени, лучше выполнять выпады с гантелями. Тяга веса из-за головы опасна для плеч, замените её на тягу вниз узким хватом.

Интенсивные кардиотренировки могут быть утомительными и вредными для суставов и связок. Вместо длительных занятий кардио предпочтительнее короткие высокоинтенсивные тренировки. Берегите себя и адаптируйте свои тренировки с учетом возраста, чтобы избежать травм и сохранить здоровье.

Автор Валентина Максимова
Валентина Максимова — внештатный корреспондент Правды.Ру
Обсудить
Популярное
Эффективная подкормка в июле: как ускорить созревание помидоров и повысить урожайность

Середина лета — время активного роста томатов. В этот период крайне важно обеспечить растения необходимыми питательными веществами.

Чем подкормить помидоры в июле, чтобы быстрее созрели
Капустные котлеты с фаршем: такие мягкие, сочные и нежные
Котлеты с фаршем и капустой: получаются сочнее, нежнее и полезнее традиционных мясных
Фантастика становится реальностью: ученые на пути к решению проблемы глобального потепления
3 удивительные породы кошек, которые обожают прогулки на свежем воздухе
Убитая нацистка Ирина Фарион являлась символом современной Украины Дмитрий Плотников Спикер Думы Володин сообщил о 25 законопроектах по ужесточению миграции Любовь Степушова История медицины: если ложь идёт на пользу больному, можно и соврать Сергей Лебедев
Похудение с удовольствием: рецепт приготовления протеинового коктейля в домашних условиях
Нежное и воздушное, как пух: готовим идеальное тесто для пирогов и булочек
Секреты идеальных томатов: как поливать их, чтобы получить богатый урожай
Секреты идеальных томатов: как поливать их, чтобы получить богатый урожай
Последние материалы
Что добавить в окрошку вместо колбасы: 10 альтернативных ингредиентов
Ветеринары рассказали, как собаки влияют на иммунитет человека
Почему зубы темнеют и как это предотвратить
Новый фильм ужасов с Николасом Кейджем стал лидером американского проката
Разработчики Escape from Tarkov открыли продажи доступа к PvE-режиму
Как вредные привычки и заболевания могут изменить состояние ногтей
Прохладные условия продлевают жизнь мышей за счёт энергетического дисбаланса
Автоэксперт: Chery Tiggo 7 и Ford Focus с пробегом — самые надёжные авто на рынке РФ
Актриса Анна Пересильд потратила почти миллион рублей на обувь
Вот когда копать картофель на даче
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников