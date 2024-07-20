Эти популярные упражнения вредят после 40

Физическая активность важна в любом возрасте, но тренировки должны адаптироваться с учетом возраста и опыта. После 40 лет некоторые упражнения могут представлять риск для здоровья, так как тело становится более восприимчивым к травмам и возрастным изменениям.
Приседания могут повредить нижнюю часть спины и колени, а также привести к нежелательному увеличению мышечной массы бедер. Лучше выполнять выпады или шаги на платформе.
Скручивания не помогут избавиться от жира на животе и могут вызвать проблемы с позвоночником и осанкой, лучше заменить их на планку. Отжимания обратным хватом могут травмировать плечи и вращательные манжеты, вместо них попробуйте отжимания на трицепс.
Становая тяга при неправильном выполнении грозит травмами спины и ног, её можно заменить на тягу в наклоне. Разгибания ног с весом перенапрягают колени, лучше выполнять выпады с гантелями. Тяга веса из-за головы опасна для плеч, замените её на тягу вниз узким хватом.
Интенсивные кардиотренировки могут быть утомительными и вредными для суставов и связок. Вместо длительных занятий кардио предпочтительнее короткие высокоинтенсивные тренировки. Берегите себя и адаптируйте свои тренировки с учетом возраста, чтобы избежать травм и сохранить здоровье.
Середина лета — время активного роста томатов. В этот период крайне важно обеспечить растения необходимыми питательными веществами.