Эти популярные упражнения вредят после 40

Упражнения, которые вам следует избегать после 40 лет

1:28 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Физическая активность важна в любом возрасте, но тренировки должны адаптироваться с учетом возраста и опыта. После 40 лет некоторые упражнения могут представлять риск для здоровья, так как тело становится более восприимчивым к травмам и возрастным изменениям.

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Приседания могут повредить нижнюю часть спины и колени, а также привести к нежелательному увеличению мышечной массы бедер. Лучше выполнять выпады или шаги на платформе.

Скручивания не помогут избавиться от жира на животе и могут вызвать проблемы с позвоночником и осанкой, лучше заменить их на планку. Отжимания обратным хватом могут травмировать плечи и вращательные манжеты, вместо них попробуйте отжимания на трицепс.

Становая тяга при неправильном выполнении грозит травмами спины и ног, её можно заменить на тягу в наклоне. Разгибания ног с весом перенапрягают колени, лучше выполнять выпады с гантелями. Тяга веса из-за головы опасна для плеч, замените её на тягу вниз узким хватом.

Интенсивные кардиотренировки могут быть утомительными и вредными для суставов и связок. Вместо длительных занятий кардио предпочтительнее короткие высокоинтенсивные тренировки. Берегите себя и адаптируйте свои тренировки с учетом возраста, чтобы избежать травм и сохранить здоровье.