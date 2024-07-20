Почему ваши зубы темнеют: что вам нужно знать

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Почему зубы темнеют и как это предотвратить

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Потемнение зубов обусловлено множеством факторов, включая генетику, возраст и диету. В частности, прием лекарств во время беременности может повлиять на цвет зубов у детей. С возрастом из зубов вымывается кальций, эмаль истончается, а дентин темнеет.

Почему зубы темнеют и как это предотвратить
Фото: unsplash.com by Лесли Б. Хуарес Джблсли, CC0

Продукты, богатые красящими пигментами, такие как чай, кофе, красное вино и соусы, проникают через эмаль и изменяют цвет зубов. Кислые фрукты и газированные напитки также разрушают эмаль. Курение усиливает пигментацию зубов, требуя профессиональной гигиены.

Для сохранения белизны зубов рекомендуется разбавлять чай и кофе молоком, употреблять клубнику и другие твердые продукты. С осторожностью используйте отбеливающие пасты и проконсультируйтесь со стоматологом перед применением домашних отбеливающих средств.

Автор Валентина Максимова
Валентина Максимова — внештатный корреспондент Правды.Ру
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