Почему ваши зубы темнеют: что вам нужно знать

Почему зубы темнеют и как это предотвратить

0:57 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Потемнение зубов обусловлено множеством факторов, включая генетику, возраст и диету. В частности, прием лекарств во время беременности может повлиять на цвет зубов у детей. С возрастом из зубов вымывается кальций, эмаль истончается, а дентин темнеет.

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Продукты, богатые красящими пигментами, такие как чай, кофе, красное вино и соусы, проникают через эмаль и изменяют цвет зубов. Кислые фрукты и газированные напитки также разрушают эмаль. Курение усиливает пигментацию зубов, требуя профессиональной гигиены.

Для сохранения белизны зубов рекомендуется разбавлять чай и кофе молоком, употреблять клубнику и другие твердые продукты. С осторожностью используйте отбеливающие пасты и проконсультируйтесь со стоматологом перед применением домашних отбеливающих средств.