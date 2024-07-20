Эти продукты делают ваши волосы грязными

Как избежать жирных волос: продукты, которые стоит исключить

1:13 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Часто наше настроение портится из-за грязных волос, особенно в важные дни, когда нужно выглядеть на все 100. Чтобы навсегда избавиться от жирности на коже головы, достаточно пересмотреть свое питание.

Фото: commons.wikimedia.org by Toa Heftiba heftiba, PDM

Жареная пища и фаст-фуд насыщают организм жирами, которые выделяются через кожу, приводя к постоянной жирности волос и высыпаниям. Шампуни могут помочь, но важнее — контролировать потребление жира.

Избыточное потребление соли также приводит к нежелательным последствиям: отекам, перхоти и обезвоживанию организма, что вызывает излишнюю жирность кожи головы.

Молочные продукты, хотя и полезны, содержат жиры, которые выделяются через кожу. Поэтому стоит ограничить их потребление, если у вас жирные волосы.

Сахар и углеводы также провоцируют выработку кожного сала. Организм трудно усваивает сахар, что ведет к воспалительным процессам и избыточной жирности кожи.

Углеводы вызывают активное потоотделение, что увеличивает жирность волос. Пересмотрев рацион и ограничив эти продукты, можно улучшить состояние волос и кожи головы.