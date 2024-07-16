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Пять ошибок в макияже, которые моментально добавляют вам несколько лет: как их избежать?

Ошибки в макияже, которые могут добавить возраст

2:01
Моя семья » Красота и стиль

Макияж может творить чудеса, подчеркивая вашу естественную красоту и придавая уверенности. Однако, неправильное применение косметики может привести к обратному эффекту, делая вас визуально старше. Рассмотрим основные ошибки, которых стоит избегать, чтобы не прибавлять себе лишних лет.

Слишком тяжелый тональный крем

Один из самых распространенных ошибок — использование слишком плотного тонального крема. Он может забиваться в морщинки и поры, делая их более заметными. Лучше выбирать легкие, увлажняющие тональные средства, которые придадут коже свежий и естественный вид.

Неаккуратное нанесение консилера

Неправильно выбранный или чрезмерно нанесенный консилер под глазами может создать эффект "пирога" и подчеркнуть мелкие морщинки. Используйте консилер в меру, тщательно растушевывайте его и выбирайте оттенок, максимально приближенный к вашему тону кожи.

Чрезмерное использование пудры

Слишком большое количество пудры делает кожу матовой и лишенной естественного сияния. Это может подчеркнуть морщины и сделать лицо плоским и невыразительным. Ограничьтесь легким нанесением пудры на Т-зону.

Неправильно выбранные оттенки румян и помады

Слишком яркие или темные оттенки румян и помады могут выглядеть неестественно и добавлять возраст. Предпочтение лучше отдавать натуральным, мягким цветам, которые освежают лицо и подчеркивают его естественную красоту.

Подчеркивание нижнего века

Тяжелая подводка или тени на нижнем веке могут сделать глаза менее выразительными и визуально уменьшить их. Лёгкая растушевка теней или карандаша будет выглядеть более мягко и естественно.

Избегая этих ошибок, вы сможете создать свежий и молодой образ, подчеркивая свои лучшие черты и оставаясь уверенной в своей неотразимости.

Автор Ульяна Власова
Ульяна Власова — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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