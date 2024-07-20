Как подготовить кожу к идеальному макияжу

Как правильно подготовить кожу к макияжу

1:38 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

За последние годы выбор косметики и подготовка кожи к макияжу стали более сложными и комплексными. Простой тональный крем и тушь уже не обеспечивают необходимого результата.

Фото: instagram.com by Личный аккаунт Марго Овсянниковой в Инстаграм, PDM

Мист для лица увлажняет кожу, придает ей сияние и сужает поры. Хорошо, если в составе есть экстракт зеленого винограда, эфирные масла розы и розмарина. Мист с ниацинамидом и пантенолом поддерживает здоровье кожи и укрепляет ее защитный барьер.

Охлаждающий стик для области вокруг глаз уменьшает признаки усталости и увлажняет кожу благодаря витаминам и алоэ вера. Стик с экстрактом зеленого кофе оказывает лимфодренажное действие.

Легкий увлажняющий крем с растительными экстрактами охлаждает кожу, снижает выработку себума и увеличивает стойкость макияжа. Легкий освежающий крем увлажняет и подсвечивает кожу изнутри.

Матирующий солнцезащитный гель защищает от УФ-излучения, увлажняет и выравнивает тон кожи. Такой гель также повышает тонус кожи. Праймеры обеспечивают стойкость макияжа до 8 часов, матируя и выравнивая кожу. Восстанавливающий крем помогает при покраснениях и раздражениях.

Детокс-праймеры уменьшают видимость пор и морщин, выравнивая текстуру кожи и предотвращая проваливание тонального крема в поры. Витаминные кремы насыщают и питают кожу, предотвращая сухость и обезвоживание.