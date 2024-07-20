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Как подготовить кожу к идеальному макияжу

Как правильно подготовить кожу к макияжу

1:38
Моя семья » Красота и стиль

За последние годы выбор косметики и подготовка кожи к макияжу стали более сложными и комплексными. Простой тональный крем и тушь уже не обеспечивают необходимого результата.

Как правильно подготовить кожу к макияжу
Фото: instagram.com by Личный аккаунт Марго Овсянниковой в Инстаграм, PDM

Мист для лица увлажняет кожу, придает ей сияние и сужает поры. Хорошо, если в составе есть экстракт зеленого винограда, эфирные масла розы и розмарина. Мист с ниацинамидом и пантенолом поддерживает здоровье кожи и укрепляет ее защитный барьер.

Охлаждающий стик для области вокруг глаз уменьшает признаки усталости и увлажняет кожу благодаря витаминам и алоэ вера. Стик с экстрактом зеленого кофе оказывает лимфодренажное действие.

Легкий увлажняющий крем с растительными экстрактами охлаждает кожу, снижает выработку себума и увеличивает стойкость макияжа. Легкий освежающий крем увлажняет и подсвечивает кожу изнутри.

Матирующий солнцезащитный гель защищает от УФ-излучения, увлажняет и выравнивает тон кожи. Такой гель также повышает тонус кожи. Праймеры обеспечивают стойкость макияжа до 8 часов, матируя и выравнивая кожу. Восстанавливающий крем помогает при покраснениях и раздражениях.

Детокс-праймеры уменьшают видимость пор и морщин, выравнивая текстуру кожи и предотвращая проваливание тонального крема в поры. Витаминные кремы насыщают и питают кожу, предотвращая сухость и обезвоживание.

Автор Валентина Максимова
Валентина Максимова — внештатный корреспондент Правды.Ру
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