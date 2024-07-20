Как мыть голову раз в неделю и выглядеть свежо

Преимущества редкого мытья головы: как сделать это правильно

0:54 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Ежедневное мытье головы может быть утомительным процессом. Переход на режим мытья раз в неделю потребует времени и терпения. Начните с постепенного увеличения интервалов между мытьем до двух-трех дней, используя шампунь глубокой очистки раз в неделю.

Фото: commons.wikimedia.org by Nicole-Koehler, CC BY-SA 3.0

Остальное время применяйте балансирующие шампуни, которые мягко очищают кожу головы, регулируя работу сальных желез. Пилинги и энзимные пудры помогут снизить выработку кожного сала и стимулируют рост волос.

Старайтесь избегать стайлинговых средств, чтобы не утяжелять волосы. Вместо шампуня можно ополаскивать голову водой или использовать мицеллярную воду для очищения. В период адаптации предпочитайте гладкие укладки, чтобы скрыть жирные корни, и применяйте сухой шампунь для поддержания свежести волос.