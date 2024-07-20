Вы еще не знаете, как модно оформить брови: вот ответы

Идеальные брови: как подчеркнуть индивидуальность и стиль

1:13 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Модное выражение "брови — это новые губы" точно передает важность, придаваемую бровям в современном макияже. Брови теперь играют роль в формировании характера, стиля и индивидуальности.

Фото: instagram.com by Личный аккаунт Светланы Ходченковой в Инстаграм, PDM

Узнайте, как правильно выбирать форму и цвет бровей, чтобы подчеркнуть черты лица и создать гармонию. Трендом сезона являются более прямые, широкие брови с острым концом, направленным к виску.

Важно учитывать пропорции лица и стремиться к симметрии. Для ухода за бровями дома необходимы качественные инструменты: пинцет, щеточка и средства для окрашивания. Визажисты рекомендуют избегать самостоятельного стрижки и бритья бровей, чтобы избежать необратимых последствий.

Для моделирования формы можно использовать трафареты, а для фиксации — гели. Хайлайтер под бровь добавит эффект лифтинга.

Уход за бровями также включает использование сывороток на пептидах и витаминах, что помогает улучшить их состояние. Регулярный уход и профессиональные советы помогут создать идеальные брови, подчеркивающие индивидуальность и стиль.