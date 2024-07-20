Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Как помочь растениям процветать на вашем участке
Как перекись водорода может помочь в уходе за вашим автомобилем
BJP: быстрые видеоигры обостряют пространственную память и комплексное внимание
Летний уход за фигурой: простые лайфхаки для идеальной формы
Анастасия Волочкова и Прохор Шаляпин: от дружбы к любви
В России растёт популярность санаториев среди молодёжи и семей
Майнинг нуждается в страховом обеспечении
Безвоздушная покраска стен: как избежать шагрени и сэкономить время
Разработан метод точного прогнозирования космических штормов
Эти привычки из детства тайно разрушают вашу фигуру

Как детские пищевые привычки портят вашу фигуру

0:59
Моя семья » Красота и стиль

Наши детские привычки нередко остаются с нами во взрослой жизни, негативно влияя на фигуру и здоровье. Среди таких привычек — любовь к вареному и жареному картофелю, богатому легкоусвояемыми углеводами.

Как детские пищевые привычки портят вашу фигуру
Фото: freepik.com by denamorado, PDM

Чай с сахаром и десерты также добавляют ненужные калории и способствуют образованию жировой ткани. Бутерброды с маслом и колбасой, по сути, фастфуд, приводящий к набору веса и проблемам с желудком.

Газированные напитки, насыщенные сахаром и химическими добавками, вредят фигуре, зубам и желудку. Отсутствие овощей в рационе лишает организм необходимых витаминов и микроэлементов.

Неспортивный образ жизни, сформировавшийся еще в школьные годы, препятствует поддержанию хорошей физической формы. Все эти привычки требуют пересмотра, чтобы сохранить здоровье и достичь желаемой физической формы.

Автор Валентина Максимова
Валентина Максимова — внештатный корреспондент Правды.Ру
Обсудить
Популярное
Эффективная подкормка в июле: как ускорить созревание помидоров и повысить урожайность

Середина лета — время активного роста томатов. В этот период крайне важно обеспечить растения необходимыми питательными веществами.

Чем подкормить помидоры в июле, чтобы быстрее созрели
Капустные котлеты с фаршем: такие мягкие, сочные и нежные
Котлеты с фаршем и капустой: получаются сочнее, нежнее и полезнее традиционных мясных
Фантастика становится реальностью: ученые на пути к решению проблемы глобального потепления
Похудение с удовольствием: рецепт приготовления протеинового коктейля в домашних условиях
Убитая нацистка Ирина Фарион являлась символом современной Украины Дмитрий Плотников Спикер Думы Володин сообщил о 25 законопроектах по ужесточению миграции Любовь Степушова История медицины: если ложь идёт на пользу больному, можно и соврать Сергей Лебедев
3 удивительные породы кошек, которые обожают прогулки на свежем воздухе
Нежное и воздушное, как пух: готовим идеальное тесто для пирогов и булочек
Секреты идеальных томатов: как поливать их, чтобы получить богатый урожай
Секреты идеальных томатов: как поливать их, чтобы получить богатый урожай
Последние материалы
Как использовать старые газеты на даче: 5 практичных идей
Российские туристы в Турции отравились неизвестным газом в отеле
Загадочный пост Дженнифер Лопес: обращение к Бену Аффлеку
Как избежать ошибок при самомассаже лица: советы врача-косметолога
Новый мод для Cyberpunk 2077: исправление графических дефектов и улучшение текстур
Валютные интервенции Банка Японии вызвали резкий рост иены
Опытные повара поделились лайфхаком при приготовлении котлет
Как использовать скрытые функции автомобиля для комфортной езды
Как правильно выбрать цвет межкомнатных дверей
Создание безопасной игровой среды для кошек и собак
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников