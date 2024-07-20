Как выпрямить волосы без утюжка: советы, которые работают

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Как достичь гладких волос без утюжка: натуральные методы для идеальных волос

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Моя семья » Красота и стиль

Жизнь без утюжка не только возможна, но и необходима для здоровья волос. Тепловое воздействие разрушает белковую структуру волос, делая их ломкими и сухими.

Как достичь гладких волос без утюжка: натуральные методы для идеальных волос
Фото: instagram.com by личный аккаунт Ксении Бурды в Инстаграм, PDM

Чтобы избежать этого, можно использовать методы естественного выпрямления. Во-первых, важно выбрать полотенце из микрофибры, которое впитывает влагу и не путает волосы. Также полезно использовать шампуни и кондиционеры для выпрямления, а также масла, такие как кокосовое или аргановое, которые укрепляют волосы изнутри.

Специальные маски, например молочно-медовые или кокосово-лимонные, помогут придать волосам гладкость. Сушка холодным воздухом и сон с мокрыми волосами на шелковой наволочке также способствуют выпрямлению без вреда.

Автор Валентина Максимова
Валентина Максимова — внештатный корреспондент Правды.Ру
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