Как выпрямить волосы без утюжка: советы, которые работают

Жизнь без утюжка не только возможна, но и необходима для здоровья волос. Тепловое воздействие разрушает белковую структуру волос, делая их ломкими и сухими.
Чтобы избежать этого, можно использовать методы естественного выпрямления. Во-первых, важно выбрать полотенце из микрофибры, которое впитывает влагу и не путает волосы. Также полезно использовать шампуни и кондиционеры для выпрямления, а также масла, такие как кокосовое или аргановое, которые укрепляют волосы изнутри.
Специальные маски, например молочно-медовые или кокосово-лимонные, помогут придать волосам гладкость. Сушка холодным воздухом и сон с мокрыми волосами на шелковой наволочке также способствуют выпрямлению без вреда.
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