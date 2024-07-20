Как сделать губы пухлыми без инъекций

Альтернатива филлерам: натуральный метод улучшения губ

1:01 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

С возрастом губы могут утрачивать объем и четкость контуров, превращаясь в тонкие линии. Это происходит из-за напряжения круговой мышцы рта, особенно у волевых людей.

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Сжатие зубов вызывает напряжение в мышцах всего тела, включая лицо. Это приводит к деформации мышц рта и истончению губ. Филлеры не всегда помогают, вызывая отеки, синяки и даже аллергические реакции.

Они дают лишь временный эффект, не устраняя основную причину проблемы — мышечный спазм. Альтернативой инъекциям являются методы остеопатии и специальное упражнение, направленное на расслабление и улучшение формы губ.

Для выполнения упражнения нужно поставить пальцы под нижней губой, согревать и расслаблять ткани, затем аккуратно вести пальцы к уголкам рта, подтягивая их вверх. Ежедневное выполнение этого упражнения заметно улучшает внешний вид губ.