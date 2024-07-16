3 простых способа, как мгновенно омолодиться

Как омолодиться без косметологических процедур

1:00 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Многие женщины после 40 лет хотя выглядеть моложе, так как к этому времени уже видны мимические морщины, появляются различного рода несовершенства, которые хочется скрыть. Есть простые способы, которые помогут визуально выглядеть моложе без применения косметологии.

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Самый простой способ заключается в том, чтобы носить кепку. С её помощью можно скрыть верхнюю часть лица, то есть не так будут бросаться в глаза гусиные лапки, межбровные морщины, пигментация.

Также многие недооценивают консилер. Если им обращаться умело, то можно отлично замаскировать круги под глазами, пигментацию, сделать цветокоррекцию и спрятать опустившиеся уголочки губ.

Если вы не хотите пользоваться косметикой с кислотами и делать дорогие пилинги, то можно использовать обычный "Полисорб" в качестве очищающей маски для лица. Благодаря этому средству лицо получит ровный тон.