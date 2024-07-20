Как сделать дешёвый макияж дорогим: главные способы

Макияж, не уступающий по качеству профессиональному, можно сделать и бюджетными средствами, используя несколько хитростей. Первое правило — это праймер, желательно цветной, чтобы скрыть несовершенства кожи и сделать макияж устойчивым.
Второе — выбирайте увлажняющие тональные средства с гиалуроновой кислотой и SPF. Правильное нанесение продуктов тоже имеет значение: скульптурирование должно подчеркивать черты лица, а не искажать их, брови лучше оставить естественными или слегка подкрашенными.
Многофункциональные продукты, такие как помада, можно использовать для губ, щек и век. Баланс текстур в макияже также важен: если используете матовые тени, помада должна быть увлажняющей. Чтобы избежать склеивания ресниц, правильно наносите тушь, разделяя ресницы.
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