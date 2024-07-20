Как сделать дешёвый макияж дорогим: главные способы

Как создать профессиональный макияж, используя бюджетные средства

0:55 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Макияж, не уступающий по качеству профессиональному, можно сделать и бюджетными средствами, используя несколько хитростей. Первое правило — это праймер, желательно цветной, чтобы скрыть несовершенства кожи и сделать макияж устойчивым.

Фото: flickr.com by O Boticário SPFW, CC BY 2.0

Второе — выбирайте увлажняющие тональные средства с гиалуроновой кислотой и SPF. Правильное нанесение продуктов тоже имеет значение: скульптурирование должно подчеркивать черты лица, а не искажать их, брови лучше оставить естественными или слегка подкрашенными.

Многофункциональные продукты, такие как помада, можно использовать для губ, щек и век. Баланс текстур в макияже также важен: если используете матовые тени, помада должна быть увлажняющей. Чтобы избежать склеивания ресниц, правильно наносите тушь, разделяя ресницы.